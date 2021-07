E-hulajnogi za 9 zł na Amazon? Kolejny pomysł na wyciąganie pieniędzy

Podany w reklamie link kieruje na stronę, która wymaga podania danych osobowych oraz danych do karty płatniczej. Jeśli zostawisz tam swoje dane, zostanie uruchomiona płatna subskrypcja, która co miesiąc może kosztować Cię nawet kilkaset złotych.

Korzystając z internetu warto cały czas mieć się na baczności. Jeśli trafisz na niewiarygodnie atrakcyjną okazję, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że jest to jakaś forma oszustwa. Najbezpieczniej w takiej sytuacji zrezygnować z zakupu. Jeśli oferta pojawiła się na jednym z portali społecznościowych można taką reklamę zgłosić do operatora serwisu.

Co zrobić, gdy ulegniesz i włączysz w ten sposób niechcianą, płatną subskrypcję?



- Jeżeli już włączymy taką subskrypcję, na samym początku należy wyzerować limity na transakcje internetowe na karcie, której numer podaliśmy oraz ją zastrzec - tłumaczy Mikołaj Kowalski z CyberRescue.

Trzeba również skontaktować się z usługodawcą, u którego została włączona cykliczna opłata i poprosić o jej dezaktywowanie, a także usunięcie wszystkich danych osobowych. Próbujmy również wyegzekwować od usługodawcy zwrot pobranych środków, a przede wszystkim zachować ostrożność, gdy jesteśmy proszeni o podanie danych do karty płatniczej. Warto również skorzystać z usługi chargeback, jeśli oferuje ją dostawca Twojej karty płatniczej.