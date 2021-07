Dobrze być na bieżąco z kinowymi nowościami, niemniej stare kino również zasługuje na uwagę. To na jego bazie powstało to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie: dlaczego warto oglądać stare filmy?

Stare kino - siła prostoty i kapsuła czasu

Filmowa konkurencja jest spora. Producenci rywalizują ze sobą, starając się zadziwiać i szokować ludzi. Prześcigają się w zwrotach akcji czy zaawansowanych efektach specjalnych. Tymczasem w starych filmach wszystko jest prostsze. Przede wszystkim chodzi o opowiadanie historii i wzbudzanie emocji. Nie ma tam zbędnych ozdobników, latających smoków czy wytworów zręcznych grafików komputerowych. Stanowi to orzeźwiający kontrast w porównaniu do wielu współczesnych utworów.

Co więcej, filmy sprzed lat mogą być fantastycznym sposobem na swojego rodzaju podróż do przeszłości. Każda epoka, bieżące wydarzenia odciskają swoje piętro na kinematografii. Można zwrócić uwagę na wątki, jakie były poruszane, okoliczności, w jakich żyli bohaterowie jak i problemy, z którymi się borykali. Nie bez znaczenia są również takie detale jak fryzury, styl ubioru (piękne suknie, rękawiczki, fraki czy meloniki), umeblowanie mieszkań, budynki czy ówczesne środki lokomocji. Dzięki temu stare filmy to szansa na wciągającą lekcję historii!

Taka podróż do innej epoki pozwoli również zobaczyć na własne oczy, jak zmieniało się kino na przestrzeni lat nie tylko pod względem technologii i dźwięku, ale również pod względem doboru tematów i ogólnego zarysu fabuły.

Doskonała gra aktorska, ciekawe scenariusze i punkt wyjściowy dla nowszych produkcji

Oszałamiające efekty specjalne (w tym komputerowe), dynamiczne ujęcia potrafią nas porwać, zaczarować... jak również odciągnąć uwagę od niezbyt udanego wystąpienia grających tam osób. Tymczasem, stare kino taką technologią nie dysponowało. Przykuć uwagę i zdobyć serce widza można było tylko dzięki niebanalnej historii oraz wyśmienitej grze aktorów. Słaba gra mogła przekreślić cały film, dlatego wiekowe filmy to często doskonała okazja na podziwianie prawdziwego kunsztu aktorskiego.

Ponadto, starsze filmy dostarczają licznych inspiracji dla twórców filmów współczesnych, a Ci czerpią z nich pełnymi garściami.

Źródło cytatów i ponadczasowe wartości

Wiele filmowych zwrotów przeniknęło do życia codziennego. Oglądając produkcje sprzed lat, można zrozumieć skąd się wzięły i jaka była ich geneza (np. kultowe teksty z "Misia") i dogłębnie je zrozumieć.

Czasy się zmieniają. Może i w filmach sprzed lat jest już nieaktualny styl, język i stroje, jednak zobrazowane przez nie wartości są ponadczasowe. Nawet jeżeli jest się fanem współczesnych produkcji, seans ze starym filmem w roli głównej będzie ciekawym doświadczeniem.

