Dane z satelity wesprą analityków ekonomicznych

Ograniczenia związane z pandemią w znaczący sposób wpłynęły na wiele dziedzin życia w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Zachwiana została równowaga w światowym przemyśle, zaburzona produkcja przemysłowa w wielu obszarach, zakłócony został również łańcuch dostaw i kanałów transportu. Zmianie uległy także zasady globalnej współpracy. W efekcie pojawiła się potrzeba opracowania nowego narzędzia, które rzetelnie zmierzy i zbada te nowe zjawiska. Projekt EYE wykorzystuje automatyczne metody oparte głównie o analizę danych satelitarnych, w odniesieniu np. do parametrów statystycznych i ekonomicznych raportowanych w bazach danych EUROSTAT oraz ESPON. To przedsięwzięcie międzynarodowe, realizowane jest w metodyce wymiany kadr pomiędzy wybranymi instytucjami naukowymi oraz firmami z Włoch, Polski, Hiszpanii, Grecji i Cypru. Projekt prowadzony jest przez Uniwersytet Tor Vergata z Rzymu. Creotech Instruments jako jeden z liderów w tym obszarze, w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu reprezentują Polskę w tym przedsięwzięciu.

- Najważniejszym priorytetem tego ambitnego zadania jest nawiązanie współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz stworzenie innowacyjnego narzędzia, pozwalającego na wykonywanie analiz ekonomicznych z wykorzystaniem w skali europejskiej niestandardowych metod przetwarzania i łączenia różnorodnych strumieni danych. Projekt pozwoli również wykorzystać w szczególny sposób dane oraz serwisy europejskiego programu satelitarnego Copernicus, udostępnione na platformie Creodias, która uruchomiona została w 2018 roku przez konsorcjum kierowane przez Creotech Instruments – mówi dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Zdjęcia satelitarne można wykorzystać do prognozowania tempa powrotu gospodarki do sytuacji sprzed pandemii. Na przykład za pomocą śledzenia przemieszczania się statków w portach czy pojazdów na drogach. Obecnie wiele wskaźników ekonomicznych pozostaje w tyle za faktyczną sytuacją oraz decyzjami firm i konsumentów. Spływające w czasie rzeczywistym dane satelitarne mogą przyspieszyć analizy rynkowe i pomóc w podjęciu odpowiednich działań. W wielowymiarowych analizach pomagają także zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji.

- Platforma EYE jest niezwykłym przykładem możliwości wykorzystania nieoczywistego podejścia do pozyskiwania wiedzy o zjawiskach makroekonomicznych z wykorzystaniem pozornie nie związanych z ekonomią danych, w tym zobrazowań wykonywanych z kosmosu. Jak się okazuje, ilość otwartych latem na śródziemnomorskich plażach parasoli jest bezpośrednio powiązana z wskaźnikami przychodów sektora turystycznego. Obserwacja ruchu tankowców pozwala z kolei przewidywać zmiany w cenie ropy naftowej na światowych rynkach. Tego typu informacje są niezwykle cenne nie tylko do celów statystycznych, ale również dla prywatnych inwestorów – mówi Krzysztof Mysłakowski, Business Development Manager w Creotech Instruments S.A.

Projekt Eye jest realizowany w ramach programu H2020 RISE. Zakończenie prac zostało ustalone na rok 2025.