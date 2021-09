Co dać jako prezent na chrzciny? Zabawkę czy pamiątkę?

Jaki powinien być idealny prezent na Chrzest Św.?

Chrzest Święty jest wydarzeniem niezwykle ważnym w życiu dziecka, o silnym znaczeniu religijnym. Z tego względu warto podarować mu wyjątkowy prezent, który wyróżni się spośród prezentów na inne okazje. Przed dzieckiem jeszcze wiele urodzin, świąt itp. okoliczności, na które będzie otrzymywało prezenty. Z czasem dziecko straci rozeznanie, co na jaką okazję dostało. Chrzest Św. to na tyle ważne wydarzenie, że wybierając prezent należy zadbać o to, aby był to oryginalny prezent, który będzie wyróżniał się i służył przez długie lata.

Czy zabawka to dobry pomysł na prezent na chrzciny?

Bez większego problemu można znaleźć wspaniałe zestawy prezentowe zabawek, które z całą pewnością ucieszyłyby dziecko. Można dobrać je do wieku dziecka lub kupić z wyprzedzeniem. Dostępne są zabawki wspierające rozwój dziecka np. zabawki sensoryczne, interaktywne, rozwijające zdolności manualne i poznawcze niemowlaka. Stanowią one świetny prezent, jeżeli nie jesteś najbliższym członkiem rodziny. Można do takiego upominku podarować dziecku np. pamiątkową kartkę. Jeżeli jednak jesteś rodzicem chrzestnym, babcią lub dziadkiem, potraktuj zabawkę raczej jako miły dodatek do prezentu głównego, stanowiącego wyjątkową pamiątkę.

Piękny prezent - sposób na piękną pamiątkę

Myśląc o pamiątce na Chrzest Św., myślimy najczęściej o tradycyjnym, złotym lub srebrnym medaliku czy krzyżyku. Ewentualnie rozważamy jeszcze inne pamiątki z metali szlachetnych, takie jak: srebrna grzechotka, łyżeczka, szkatułka na pierwszy ząbek czy pudełko wspomnień itp. Prezenty te stanowią niewątpliwie piękną pamiątkę szczególnie, gdy są podarowane od chrzestnej lub chrzestnego. Jest jednak pewien sposób, by sprawić, aby przedmioty te nabrały cennego, osobistego znaczenia.

Personalizowana pamiątka Chrztu Świętego

Jeżeli chcesz podarować maluszkowi niezapomniany prezent na chrzciny, możesz uczynić to dzięki personalizacji. Wybierając srebrne, złote lub drewniane prezenty na chrzest dowiedz się, czy możesz zamówić je z grawerem. To doskonały pomysł, aby na tych przedmiotach wykonać grawer z imieniem dziecka, osobistą dedykacją lub dodać datę chrztu. W ten sposób wspaniały prezent, który wybrałeś, stanie się miłą pamiątką, która wyróżni się wśród innych upominków. Maluch już zawsze będzie pamiętał, że dostał ją od np. dziadków lub rodziców chrzestnych.

