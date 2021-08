Ciemna strona grania podczas lockdownu: ponad 5,8 mln ataków

Bezprecedensowy wzrost, jaki branża gier odnotowała na przestrzeni minionych 18 miesięcy, wynika częściowo z tego, że przebywając w domu, użytkownicy byli zmuszeni szukać alternatywnych form rozrywki. Chociaż w tym roku świat stał się bezpieczniejszy, zapotrzebowanie na gry nie zmniejszyło się, a wręcz przewiduje się, że branża ta odnotuje dalszy wzrost, osiągając wartość do 175,5 miliarda dolarów do końca 2021 r. To skłoniło badaczy z firmy Kaspersky do przeprowadzenia analizy różnych zagrożeń związanych z grami, z którymi użytkownicy zetknęli się w czasie pandemii - od potencjalnych ataków na komputery i urządzenia mobilne po ataki phishingowe.

W celu zidentyfikowania trendów eksperci z firmy Kaspersky przeanalizowali ataki z użyciem szkodliwego oraz niechcianego oprogramowania podszywającego się pod 24 najpopularniejsze gry dla komputerów oraz 10 najpopularniejszych gier mobilnych w 2021 r. Okazało się, że liczba cyberzagrożeń związanych z grami na komputery gwałtownie wzrosła wraz z wprowadzeniem lockdownu w II kw. 2020 r. - wykryto ich 2,48 mln na całym świecie - o 66% więcej w porównaniu z I kw. 2020 r., gdy wykryto 1,48 mln takich ataków. Co ciekawe, liczba ataków i użytkowników, którzy stanowili ich cel, znacząco spadła w II kw. 2021 r. - do zaledwie 636 904.

Nieco inny trend zaobserwowano w odniesieniu do gier mobilnych - liczba użytkowników stanowiących cel ataków wzrosła o 185% na początku pandemii: z 1 138 w lutym 2020 r. do 3 253 w marcu 2020 r. Co więcej, liczba użytkowników chcących odprężyć się przed ekranem telefonu nie zmniejszyła się znacząco po dwóch falach pandemii, o czym świadczy zaledwie 10% średni spadek liczby użytkowników atakowanych w ciągu miesiąca w II kw. 2020 r. w porównaniu z II kw. 2021 r. To oznacza, że zagrożenia mobilne pozostawały atrakcyjną formą ataków dla cyberprzestępców, nawet gdy rządy na całym świecie znosiły lockdowny.

Jeśli chodzi o popularne gry, na pierwszym miejscu, zarówno w kategorii komputerów PC jak i urządzeń mobilnych, uplasował się Minecraft - to właśnie pod tę grę podszywało się najczęściej niechciane i szkodliwe oprogramowanie. Tak ogromna popularność Minecrafta może wynikać z tego, że istnieją różne wersje tej gry oraz niezliczona ilość tzw. modów - dodatkowych modyfikacji, które mogą być zainstalowane w grze w celu jej urozmaicenia. Mody tworzone są zwykle przez użytkowników i mają nieoficjalny charakter, przez co stanowią wygodną przykrywkę dla szkodliwego oraz niechcianego oprogramowania. Od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. rozprzestrzeniono 36 336 plików podszywających się pod grę Minecraft. Dotknęły one 184 887 użytkowników komputów PC i odpowiadały za 3 010 891 prób infekcji, co stanowi niemal połowę wykrytych plików oraz ataków w badanym okresie.

Do grupy gier chętnie wykorzystywanych przez cyberprzestępców do dystrybuowania szkodliwej zawartości należały także takie produkcje jak The Sims 4, PUBG, Fortnite czy Grand Theft Auto V.

Chociaż większość plików rozprzestrzenianych jako gry stanowiły tzw. downloadery - programy zdolne do pobierania innego rodzaju oprogramowania na zainfekowane urządzenia - oraz narzędzia reklamowe (adware), od czasu do czasu użytkownicy komputerów PC oraz urządzeń mobilnych napotykali poważniejsze zagrożenia, w tym trojany tworzone w celu kradzieży danych finansowych i innych cennych informacji, a także szkodliwe narzędzia dające atakującym zdalny dostęp do zainfekowanych urządzeń.

Zaobserwowaliśmy wyraźny wpływ pandemii na liczbę zagrożeń związanych z grami. Ponieważ więcej osób sięgnęło po ten rodzaj rozrywki, więcej użytkowników zetknęło się z zagrożeniami podszywającymi się pod gry. Jednym z popularnych sposobów rozprzestrzeniania zagrożeń są strony phishingowe: pojawiło się mnóstwo takich zasobów - w wielu przypadkach trudnych do odróżnienia od autentycznych - wykorzystywanych do atakowania użytkowników różnych platform gier. Innym wektorem ataków są strony z nieoficjalnym i nielegalnym oprogramowaniem. Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że branża gier staje się coraz bardziej lukratywna oraz atrakcyjna dla cyberprzestępców - skomentował Anton Iwanow, badacz ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Zobacz pełny raport poświęcony ewolucji zagrożeń wycelowanych w graczy w czasie pandemii >>

Jak bezpiecznie grać online?

Eksperci z firmy Kaspersky zalecają graczom następujące działania pozwalające zachować bezpieczeństwo: