Bitcoin odświeżony. Aktualizacja Bitcoin Taproot - co warto o niej wiedzieć

W ciągu ostatnich kilku lat na rynku kryptowalut pojawiło się wiele projektów, zapewniających większą prywatność, niższe opłaty transakcyjne i szybszy transfer niż Bitcoin. Zaplanowana na listopad aktualizacja Taproot ma sprawić, że najpopularniejsza kryptowaluta dogoni resztę stawki i utrzyma panowanie na rynku.

Zmniejszenie wielkości transakcji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności

Taproot jest pierwszą tak dużą aktualizacją sieci Bitcoin od 2017 roku, a zarazem jednym z najbardziej wyczekiwanych przez kryptowalutową społeczność ulepszeń technologicznych. I nie ma co się dziwić, gdyż w założeniu Taproot ma poprawić prywatność i bezpieczeństwo transakcji, a także zapewnić szybszą i tańszą ich obsługę. Słowo „taproot” oznacza po angielsku rodzaj długiego korzenia, który składa się z części głównej, rosnącej pionowo w dół oraz z korzeni bocznych, krótszych i cieńszych, rosnących ukośnie lub poziomo, których dalsze odgałęzienia rozrastają się w różnych kierunkach. Przykładami roślin z takimi korzeniami (nazywanymi palowe) są marchew i mniszek lekarski.

Aby móc w pełni wytłumaczyć, jak działa aktualizacja i skąd pochodzi jej nazwa, trzeba najpierw wyjaśnić, jak z technologicznego punktu widzenia odbywają się transakcje na sieci blockchain. Bitcoin jest wyposażony w system skryptowy z możliwością określenia wszystkich możliwych warunków, dzięki którym można dokonać transakcji. Obecnie wszystkie warunki są przechowywane, ujawniane i zatwierdzane na łańcuchu blokowym. Dzięki wprowadzeniu Taproot, wszystkie te warunki zostaną zebrane w jednym drzewie skrótów („drzewie Merkle”) opartym na zasadzie MAST (od angielskiej nazwy: „Merklized Abstract Syntax Tree”) - w ten sposób tylko jeden warunek musi zostać ujawniony. Drzewo skrótów łączy wiele skrótów w „korzeniu”, zmniejszając w ten sposób rozmiar transakcji i równocześnie zwiększając prywatność jej uczestników.

Agregacja kluczy z podpisami Schnorr

Jedną z części składowych aktualizacji Taproot jest protokół sygnatur Schnorra, umożliwiający agregację podpisów dla wielu stron, które chcą złożyć jeden wspólny, niepowtarzalny podpis. W praktyce przekłada się to na dużo większą prywatność i bezpieczeństwo transakcji, a także na znaczne odciążenie sieci BTC. Wygenerowany wspólny podpis będzie zajmował tyle samo miejsca, co teraz każdy podpis pojedynczego użytkownika, co prowadzi do sporej oszczędności pamięci sieci. Dodatkowo, połączone podpisy utrudniają zewnętrznym obserwatorom stwierdzenie, kto podpisał (a kto nie) transakcję. Co za tym idzie, ktoś kto nie bierze udziału w transakcji nie będzie w stanie zauważyć, że ukrywa ona złożony, inteligentny kontrakt. W dodatku podpisy w sieci Bitcoin przestaną być „plastyczne” – nie będą one mogły być zmienione, zanim konkretna transakcja zostanie potwierdzona.

Pierwszy krok w stronę smart contracts

Aktualizacja Taproot ma szansę stać się swego rodzaju „zaczynem” do dalszego rozwoju technologicznego sieci Bitcoin. Jest ona również krokiem naprzód w pościgu za nowszymi i bardziej funkcjonalnymi kryptowalutami. Uruchomienie inteligentnych kontraktów na podstawowej warstwie protokołu Bitcoina nadal będzie drogie i czasochłonne. Jednak dzięki implementacji podpisów Schnorra możliwe będzie dalsze skalowanie sieci Bitcoin. Taproot umożliwi powiązanie klucza z hashem danych, np. znacznikami czasu, na potrzeby regularnych transakcji z wysokim poziomem prywatności, a jednocześnie udoskonali technologię stojącą za Bitcoinem, co pozwoli położyć fundamenty pod przyszłe funkcje inteligentnych kontraktów. Dalszy rozwój technologiczny, poprawa prywatności, wydajności i bezpieczeństwa sieci Bitcoin powinny również przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności największej kryptowaluty w oczach inwestorów.

Autor: Krzysztof Raś, wiceprezes ds. inżynierii oprogramowania oraz dyrektor zarządzający Bitpanda w Polsce