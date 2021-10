„Sztuka dostrzegania” to projekt społeczny realizowany przez PwC we współpracy z domem aukcyjnym DESA Unicum oraz malarzem Michałem Zaborowskim. Jest to inicjatywa łącząca świat biznesu i kultury oraz działań społecznych. W jego ramach powstała unikalna kolekcja 30 obrazów, na których można zobaczyć 30 znanych osobowości świata kultury, sportu i biznesu. Wśród nich są m.in.: Janusz Gajos, Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi, Maja Ostaszewska, Jerzy Owsiak, Robert Lewandowski, Adam Małysz, a także Krzysztof Penderecki, Wisława Szymborska, Kora czy Wojciech Młynarski.

Finał projektu będzie miał miejsce już 22 października br. o godz. 19:30. To właśnie wtedy, podczas specjalnego wydarzenia, odbędzie się aukcja wszystkich obrazów. Dodatkowo, dzięki aplikacji DESA, każdy będzie mógł wziąć udział w licytacji online, odbywającej się w tym samym czasie. W tym celu wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem: https://bid.desa.pl lub w aplikacji mobilnej Desa Unicum.

Cały dochód z aukcji zostanie przeznaczony na projekty czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Integracja, Fundacji Innowacji Społecznych.

Konsultanci 116 111 każdego dnia ratują dziecięce życie!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Od 13 lat prowadzi 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Dzwonią do niego dzieci na chwilę przed podjęciem próby samobójczej, gdy nie widzą sensu życia lub nie mogą znieść samotności. Od 1 marca 2020 roku telefon zaufania 116 111 działa całą dobę, 7 dni w tygodniu. Linia uzupełnia istotną lukę w polskim systemie pomocy dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki psychologicznej w swoim otoczeniu.

W telefonie zaufania 116 111 pracuje zespół wyszkolonych konsultantów: psychologów i pedagogów, którzy służą dzieciom poradą, wsparciem i zrozumieniem. Telefon 116 111 dzwoni bez przerwy. W ciągu doby konsultanci odbierają około 200-300 połączeń i odpowiadają na 800-1500 wiadomości miesięcznie. Z miesiąca na miesiąc rośnie też liczba interwencji, które podejmowane są, kiedy zagrożone jest życie bądź zdrowie dzwoniącej osoby. A więc wtedy, gdy dziecko chce sobie zrobić krzywdę – mówi, że zamierza popełnić samobójstwo lub jest w trakcie próby samobójczej, a także, gdy doświadcza przemocy lub wykorzystywania seksualnego. We wrześniu br. konsultanci przeprowadzili 88 interwencji ratujących życie – najwięcej w tym roku.

Te dane stale rosną, dlatego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nieustannie poszerza możliwości pomocy dzieciom. Wiąże się to m.in. ze zwiększeniem liczby pracujących w 116 111 konsultantów oraz polepszaniem warunków ich pracy.

Cel charytatywny FDDS: budowa profesjonalnego call center dla telefonu zaufania 116 111

Nasz telefon nie milczy między rozmowami dłużej niż minutę. Hałas, który towarzyszy pracy konsultantów jest wyczerpujący, wpływa na ich komfort psychiczny, wydajność i możliwość koncentracji. Bardzo często zakłócenia i odgłosy utrudniają zrozumienie dzwoniących dzieci, powodują stresowe sytuacje, prowadzą do szybkiego zmęczenia i stanowią duże wyzwanie emocjonalne dla konsultantów – mówi Paula Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Marzy nam się profesjonale call center, w którym obecne będą elementy tłumiące i wyciszające hałas oraz odpowiednio wydzielone stanowiska pracy. Te zmiany pozwolą nam bardziej skupić się na rozmowie z dziećmi, lepiej odpowiadać na ich potrzeby i w znaczący sposób poprawią komfort pracy konsultantów. Dlatego środki uzyskane w ramach licytacji „Sztuka Dostrzegania” przeznaczymy na zakup wyposażenia i odpowiednie wyciszenie pomieszczeń telefonu zaufania 116 111 – dodaje Włodarczyk.

Działamy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. To daje 52 tygodnie, co daje 8700 godzin i to daje ponad 32 miliony sekund. Tyle czasu spędzamy w telefonie zaufania, aby rozmawiać z dziećmi, pomagać im i ratować ich życie. Profesjonalne call center sprawi, że nasze poczucie komfortu w pracy znacznie wzrośnie i będziemy mogli pomóc jeszcze większej liczbie dzieci – mówi Michalina Kulczykowska, psycholożka i konsultantka 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Projekt „Sztuka dostrzegania” jest nie tylko połączeniem świata biznesu i kultury, ale zawiera ważne, społeczne przesłanie: dostrzegajmy więcej, patrzmy uważniej, dbajmy o otoczenie, w którym działamy. Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.