Amazon Prime już dostępny w Polsce. Jeden abonament zapewnia darmową dostawę, dostęp do filmów, seriali, gier i kanału Twitch na Prime Gaming

Amazon Prime oferuje szybkie i darmowe dostawy, obejmujące miliony produktów w ponad 30 kategoriach - od artykułów sportowych, elektroniki, kosmetyków i książek, po smartfony i zabawki. Członkowie usługi mogą korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw produktów oznaczonych logo Prime do domu, paczkomatów lub punktów odbioru nawet następnego dnia, bez minimalnej wartości zamówienia.

Program obejmuje także dostęp do szerokiego wyboru filmów i seriali w usłudze Prime Video. Miłośnicy gier mogą z kolei korzystać z Prime Gaming, w którym mają dostęp do mnóstwa gier mobilnych, komputerowych i na konsole od najlepszych wydawców. Ponadto co miesiąc mają zapewnioną subskrypcję kanału Twitch i bezpłatny pakiet gier, które pozostają już na ich koncie.

Osoby, które chcą wypróbować Amazon Prime, mogą zarejestrować się na bezpłatny, 30-dniowy okres próbny na stronie amazon.pl/prime. Po zakończeniu okresu próbnego, koszt Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.