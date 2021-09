Akcesoria MagSafe do iPhone 12. Ładowarki, uchwyty samochodowe, stojaki i wiele innych ciekawych gadżetów

Przezroczyste etui MagSafe | Spigen Ultra Hybrid Mag MagSafe Pancerne etui MagSafe |Spigen Tough Armor Mag MagSafe Silikonowe etui MagSafe | ESR Cloud Soft MagSafe Ładowarka indukcyjna MagSafe | JoyRoom Magnetic MagSafe Wireless Charger Uchwyt samochodowy MagSafe | ESR Halolock Magnetic MagSafe Ładowarka indukcyjna MagSafe 2in1|ESR Halolock Magnetic MagSafe Vent Car Mount Stojak do iPhone’a MagSafe | Hoco PH39 Stand Apple MagSafe Podstawka MagSafe do iPhone’a i AppleWatch’a | Spigen Magfit Duo Apple MagSafe

1. Przezroczyste etui MagSafe | Spigen Ultra Hybrid Mag MagSafe

Poszukujesz prostego i w pełni przezroczystego etui Magsafe do swojego iPhone 12? Jedną z ciekawszych propozycji przygotowała marka Spigen, prezentując etui Ultra Hybrid Mag. To obudowa o klasycznej konstrukcji, która jednak została wykonana z tworzywa nie ulegającego zżółknieniu. Twardy, poliwęglanowy korpus świetnie ochroni szklaną powierzchnię przed pęknięciem, a miękka gumowa ramka zamortyzuje każdy upadek! Podczepiaj swój iPhone 12 pod dowolne akcesoria Magsafe bez zaburzania oryginalnego wyglądu smartfona!

Cena: 139.00 zł

2. Pancerne etui MagSafe |Spigen Tough Armor Mag MagSafe

A jeśli to, czego oczekujesz od swojego pokrowca, to zapewnianie największego poziomu ochrony? W kolekcji etui Spigen do iPhone 12 znajdziemy również wyjątkowy model pancernej obudowy. Spigen Tough Armor to klasyczne i zarazem eleganckie etui o pancernej odporności. Case posiada hybrydową budowę, na którą składa się poliwęglanowy korpus i wzmocnienia w postaci ramek z tworzywa TPU. Obudowa posiada wbudowany magnes, którego nie widać gołym okiem, a który skutecznie przyczepia się do każdego akcesorium z MagSafe.

Cena: 189.00 zł

3. Silikonowe etui MagSafe | ESR Cloud Soft MagSafe

Proste i w pełni minimalistyczne? Poznajcie ESR Cloud, lekkie silikonowe etui magsafe do iPhone 12. Case, jak już wspomnieliśmy został wykonany z silikonu, jednak to co odróżnia go od innych produktów tego typu, to idealnie gładkie i przyjemne w dotyku wykończenie. Dodatkowo w wewnętrznej części pokrowca znajduje się mikrofibra, której zadaniem jest chronienie smarfona przed zarysowaniem. Etui ESR Cloud dostępne jest w kilku wersjach kolorystycznych, dzięki czemu każdy z użytkowników znajdzie dla siebie pasujący model.

Cena: 89.00 zł

4. Ładowarka indukcyjna MagSafe | JoyRoom Magnetic MagSafe Wireless Charger

Co odróżnia zwykłą ładowarkę indukcyjną od tej z systemem MagSafe? Oczywiście wbudowany magnes, który sprawia, że nałożony na nią telefon idealnie pokrywa się z powierzchnią gadżetu. Ładowarka indukcyjna Magsafe to świetne, alternatywne rozwiązanie dla drogich akcesoriów Apple. Ładowarka indukcyjna JoyRoom zapewnia moc wyjściową na poziomie 15W, gwarantując tym samym szybkie i bezpieczne ładowanie Twojego iPhone’a. Dodatkowo posiada świetny, minimalistyczny design oraz występuje w dwóch kolorach, czarnym oraz białym.

Cena: 79.00 zł

5. Uchwyt samochodowy MagSafe | ESR Halolock Magnetic MagSafe

W jaki ciekawy sposób, można jeszcze wykorzystać funkcjonalność technologii MagSafe? Wyobraźcie sobie moment, kiedy prowadzicie samochód jednocześnie, próbując wczepić smartfon do uchwytu. Od teraz cały proces może przebiec bezboleśnie dzięki uchwytom samochodowym MagSafe, do których wystarczy przytknąć telefon, aby ten automatycznie się przyczepił. To jednak nie wszystko, ponieważ dostępne są również takie uchwyty samochodowe, które dodatkowo oferują funkcję indukcyjnego ładowania.

Cena: 139.00 zł

6. Ładowarka indukcyjna MagSafe 2in1|ESR Halolock Magnetic MagSafe Vent Car Mount

Wśród wielu dostępnych akcesoriów jednym z ciekawszych jest ładowarka MagSafe 2in1. Gadżet ten z jednej strony jest klasyczną ładowarką indukcyjną, z drugiej jednak strony został wyposażony w dwie oddzielne cewki ładujące, które pozwalają na jednoczesne ładowaniu dwóch sprzętów Apple. To świetnie rozwiązanie dla posiadacza iPhone, który dodatkowo korzysta z zegarka Apple Watch czy z słuchawek AirPods.

Cena: 169.00 zł

7. Stojak do iPhone’a MagSafe | Hoco PH39 Stand Apple MagSafe

Lubisz, gdy na Twoim biurku panuje porządek, a wszystkie znajdujące się na nim przedmioty zajmują swoje dobrze przemyślane miejsce? Być może spodoba Ci się nasz kolejny gadżet. Hoco PH39 to skromny, stylowy stojak, który w swojej konstrukcji posiada miejsce na ładowarkę MagSafe. Za pomocą stojaka możesz w wygodny sposób umieścić swój smartfon na wysokości oczu, by mieć stały podgląd na bieżące powiadomienia, wtedy gdy Twoje urządzenie się ładuje.

Cena: 59.00 zł

8. Podstawka MagSafe do iPhone’a i AppleWatch’a | Spigen Magfit Duo Apple MagSafe

Poza iPhone’m posiadasz również Apple Watch? W takim razie warto, abyś przyjrzał się bliżej kolejnemu gadżetowi! Spigen Magfit Duo to podstawka, posiadająca dwa miejsca na ładowarkę, zarówno tę od telefonu, jak i tę od zegarka. Za pomocą tego jednego produktu, w prosty sposób zorganizujesz przestrzeń na swoim biurku, ograniczając ilość plączących się kabli. Ten stylowy gadżet pomoże uporządkować Ci akcesoria do Twoich urządzeń Apple.

Cena: 99.00 zł

Technologia MagSafe to bardzo proste, aczkolwiek pomysłowe wykorzystanie właściwości magnesu, które teraz umożliwia wygodne korzystanie z smartfona iPhone 12. Wśród wielu dostępnych akcesoriów znajdziemy takie gadżety, jak ładowarki, podstawki czy uchwyty samochodowe, które pozwalają na szybkie i precyzyjne umiejscowienie smartfona. Wszystkie wymienione dziś akcesoria oraz wiele innych dostępne są w sklepie internetowym Flavour-Design.pl