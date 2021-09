70 proc. Polaków przyznaje, że w ich mieście jest zbyt wiele aut. Mimo to wybieramy wygodę

Powyższe wnioski pochodzą z najnowszego badania pt. "Make a move. Miasta na drodze do ekomobilności", przeprowadzonego przez FREE NOW z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Inicjatorem European Mobility Week jest Komisja Europejska, a jego celem jest m.in. promowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców miast. Platforma do zamawiania przejazdów FREE NOW operująca w ponad 150 miastach, oprócz wniosków z badania przeprowadzonego w każdym z krajów, z tej okazji publikuje też swoje globalne wyniki dotyczące postępów w elektryfikacji floty taxi, ogłaszając m.in. 71% wzrost kursów autami elektrycznymi w całej Europie.

Korzystanie z transportu, a preferencje

Polacy z 6 największych polskich miast, zapytani w badaniu FREE NOW o środki transportu, z których korzystali przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku, najczęściej wskazują transport publiczny (79%), własny rower (78%) oraz własne auto (66%). Co drugi badany korzystał też z taksówki lub chodzi pieszo. Hulajnogi elektryczne wybiera już ¼ mieszkańców miast.

Jednak, jeśli chodzi o preferowane opcje przemieszczania się, na pierwszym miejscu jest transport publiczny (40%), a na drugim własne auto (34%). Na tle innych aglomeracji, wyróżnia się Trójmiasto, którego mieszkańcy wykazują większe zainteresowanie hulajnogami elektrycznymi (7% vs. średnio 2%), ale też o wiele rzadziej preferują transport publiczny, niż w pozostałych miastach (19% vs. ok. 40%).

Mobilne bolączki mieszkańców miast

Korki oraz trudności z parkowaniem to główne problemy wskazywane przez ponad co drugiego mieszkańca każdego z polskich miast. Kolejnym problemem dla 30% Polaków są koszty przejazdów, natomiast co piąty zwraca uwagę na zły wpływ zanieczyszczeń na środowisko. W zestawieniu miast, długie czasy dojazdów pojawiają się częściej w odpowiedziach mieszkańców Warszawy, Wrocławia i Poznania (23-27%). Z kolei wysokie koszty przejazdów wskazywane są częściej przez Krakowian - 4 na 10 z nich określa je jako główne problemy w swoim mieście.

Przeszkadzają nam auta, ale wybieramy wygodę

70% Polaków uważa, że w jego mieście jest zbyt wiele prywatnych aut. Dla 6 na 10 Polaków najważniejszy jest czas dojazdu, jeśli chodzi o czynnik wyboru środka transportu. Ponad 40% zwraca uwagę na częstotliwość kursowania transportu, a także jego wygodę. Tylko 16% wskazuje ekologię jako najważniejszy czynnik wyboru środka transportu. Jednak zapytani czy myślą o ekologii, gdy decydują się na środek transportu, aż 7 na 10 Polaków deklaruje, że tak - bardzo lub w pewnym stopniu. Natomiast co piąty badany przyznaje, że bierze pod uwagę ekologiczny aspekt środka transportu, ale nie ma ona wpływu na jego ostateczny wybór. Oznacza to, że zrównoważony rozwój jest dla nas ważny, ale nie determinujący, w kwestii decyzji o sposobie przejazdu.

Co drugi badany mieszkaniec polskiego miasta przyznaje, że docenia możliwość poruszania się elektryczną taksówką. 3 na 10 mieszkańców jest skłonnych zapłacić więcej za przejazd elektryczną taxi.

Platformy mobilności zmieniają przyzwyczajenia

FREE NOW w ramach ogłoszonego w styczniu programu “Move to Net Zero” zobowiązało się globalnie do osiągnięcia ambitnych celów - kompensowania emisji, osiągnięcia rocznego poziomu 50% przejazdów realizowanych autami elektrycznymi do 2025 roku i dążenia do 100-procentowej zeroemisyjności netto do 2030 roku.

Od tego czasu FREE NOW odnotowało globalnie 71% wzrost liczby przejazdów autami elektrycznymi i 20% więcej nowych aktywnych kierowców z takimi autami na platformie. Od stycznia 2021 r. FREE NOW zintegrowało prawie 130 000 nowych pojazdów elektrycznych od 6 zewnętrznych operatorów (e-hulajnóg, e-skuterów, e-rowerów), aby poszerzyć swoją ofertę mobilności. Ponadto FREE NOW we współpracy z Climate Partner, dokonało kompensacji 173 000 ton emisji CO2, które obejmują wszystkie emisje wytwarzane przez firmę i jej usługi od początku 2020 r.

- Przyszłość mobilności miejskiej jest związana z oczekiwaniami mieszkańców miast, którzy chcą przemieszczać się w sposób bardziej zrównoważony. We FREE NOW jesteśmy pewni, że to najwyższy czas by działać, bo nasze wybory transportowe są kluczowe dla troski o środowisko. FREE NOW przewodzi zmianom w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości - zwiększamy flotę elektryczną w Europie i inwestujemy w usługi ekologicznej mobilności dla użytkowników. Wspieramy również firmy, które korzystają z FREE NOW biznesowo, oferując ich pracownikom Budżet Mobilności na różne alternatywne opcje dostępne na naszej platformie. Zachęcamy także inne firmy do podejmowania zdecydowanych kroków, byśmy wspólnie mogli dokonać realnej zmiany - mówi Marc Berg, CEO FREE NOW.

W Polsce FREE NOW rozszerzyło usługę Eco, gwarantującą przejazd autem z napędem hybrydowym lub elektrycznym w kolejnych miastach (obecnie w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu). Dzięki temu, w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano dwukrotny wzrost zamówień tej usługi wśród polskich użytkowników. Dodatkowo, rozszerzona została oferta platformy o bezpieczną mikromobilność, poprzez integrację z elektrycznymi hulajnogami marki TIER, które są w pełni neutralne klimatyczne.