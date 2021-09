52 proc. programistów uważa, że polityki bezpieczeństwa hamują innowacyjność

Forrester Consulting przeprowadził ankietę wśród 1 475 liderów IT i bezpieczeństwa. Ustalono, że tylko jeden na pięciu (22%) programistów zdecydowanie przyznaje, że nie rozumie, jakich zasad bezpieczeństwa się od nich oczekuje. Co alarmujące, ponad jedna czwarta (27%) programistów w ogóle nie bierze udziału w decydowaniu o politykach bezpieczeństwa, choć to one niejednokrotnie mają duży wpływ na sposób pracy.