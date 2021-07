5 modeli butów, które każdy sneakerhead musi mieć w swojej szafie

1. adidas Superstar

Charakterystyczny nosek w kształcie muszli i status legendy – Superstar to niewątpliwie jedna z najbardziej rozpoznawalnych kolekcji w świecie sneakersów. Model ten świetnie odnajdzie się w casualowych kreacjach, a jego stonowana kolorystyka z przewagą bieli pozwoli Ci zakładać go dosłownie do wszystkiego!

2. Converse Chuck Taylor All Star

Projekt tych butów liczy już sobie około stu lat! Przez cały ten czas właściwie się nie zmienił. Początkowo służył zawodowym koszykarzom, choć dziś trudno to sobie wyobrazić. Współcześnie kolekcja Chuck Taylor All Star obejmuje setki różnorodnych wariantów pozwalających na spersonalizowanie stylówki i manifestację swojego (buntowniczego) stylu życia.

3. Nike Air Max 90

Swoim rewolucyjnym systemem amortyzacji Nike wdarł się do najwyższej ligi świata sneakersów. Na zawsze odmienił rynek obuwia sportowego. Dziś z całej linii Air Max najpopularniejsza jest kolekcja Air Max 90. Uwagę zwraca na siebie ich masywna, ale wciąż bardzo zgrabna sylwetka, a także znak rozpoznawczy serii, czyli okienka pozwalające zajrzeć do wnętrza podeszwy.

4. Vans Slip-On

To ulubione sneakersy miłośników deskorolki oraz zbuntowanych gwiazd rocka. Jeśli cenisz sobie styl rebel, w Twojej szafie nie może zabraknąć klasycznego modelu Slip-On w szachownicę! To bardzo prosta konstrukcja, płaska podeszwa i... zero sznurowania! Vansy te wystarczy wsunąć na stopy, dzięki czemu zawsze będziesz błyskawicznie gotowy do wyjścia.

5. Reebok Club C 85

Na koniec coś dla wielbicieli minimalizmu i ponadczasowej klasyki. Club C 85 to gustowny model, który świetnie nada się do każdego codziennego stroju. Dostępny jest przede wszystkim w kolorze białym, co nadaje mu wszechstronny charakter. Idealny wybór dla każdego, kto szuka jednych sneakersów na wiele okazji!

