Żywienie psów - jak wybierać karmy suche i przysmaki

Każdy dobry sklep zoologiczny ma w swojej ofercie wiele rodzajów karm oraz przysmaków i właściciele często szukają porady przy wyborze odpowiedniego produktu. Jeśli pupil ma szczególne potrzeby ze względu na stan zdrowia i wiek, trzeba zasięgnąć opinii weterynarza, w przeciwnym wypadku wystarczy wziąć pod uwagę uniwersalne wskazówki.

1. Podstawa diety – sucha karma dla psa



Wysokiej jakości karma dla psa powinna wyróżniać się wysoką zawartością mięsa w produkcie. Nie mniej ważne są kwasy wielonasycone omega-3 i omega-6 występujące w olejach roślinnych i zwierzęcych oraz dodatek owoców i warzyw. Niepożądanymi składnikami są natomiast zboża, soja oraz wszystkie sztuczne barwniki i konserwanty, które mogą prowadzić do niestrawności i alergii.

Zaletą gotowych karm suchych jest obecność w ich składzie odpowiedniej porcji witamin i probiotyków. Jeśli na opakowaniu znajdziemy informację, że mamy do czynienia z pokarmem pełnoporcjowym nie musimy martwić się dodatkową suplementacją.

Skład karmy oraz wielkość granulek są zróżnicowane w zależności od wieku zwierzaka i jeśli pies nie wymaga specjalistycznych produktów weterynaryjnych, to właśnie wiek powinien być ważną wskazówką przy wyborze rodzaju pożywienia. Niemal każdy producent wprowadza do swojej oferty karmy dedykowane szczeniakom i seniorom, co ułatwi opiekunom zakupy.

2. Przysmaki dla psa na specjalne okazje

Kostki, krokieciki, kabanosy i ciasteczka to najczęstsze postacie, pod którymi kryją się psie przekąski. Przydają się podczas szkolenia, spełniają też rolę gryzaków i produktów do czyszczenia zębów. Nie powinny być codziennym składnikiem diety, ale podawane raz na jakiś czas sprawią psu przyjemność i mogą pomóc w kształtowaniu dobrych nawyków. Podczas tresury przysmaki powinny być jednak równie ważną nagrodą co głaskanie i pochwały, by zwierzak nie przyzwyczaił się do nich za bardzo.

Wybierając przysmaki dla psa, podstawowym kryterium powinien być ich skład. Im większa zawartość naturalnych składników pochodzenia zwierzęcego i im mniej kalorii, tym lepiej. Podobnie jak w przypadku karm suchych niepożądane będą barwniki, konserwanty i sztuczne dodatki. Za smakowitość produktów odpowiada dodatek tłuszczu, dlatego tak ważne jest świadomy wybór i rozważne dawkowanie przysmaku. Najlepiej szukać dietetycznych przekąsek, dzięki którym nie narazimy psa na otyłość.

3. Zdrowe proporcje w planowaniu diety psa

Na każdym opakowaniu znajdziemy informacje o dziennym zapotrzebowaniu na karmę, uzależnionym od wagi psa. Jest to bardzo ważna wskazówka dla opiekunów, bo zbyt duże porcje w połączeniu z dodatkowymi posiłkami w postaci karmy mokrej i przysmaków, mogą prowadzić do otyłości. Najlepiej podawać psu jedzenie w regularnych odstępach czasu, a nie pozostawiać mu stałe pełną miskę.

Czynnikami, które wpływają na zapotrzebowanie energetyczne psa są: wiek, stan zdrowia, ale przede wszystkim aktywność. Jeśli dbamy o długie spacery, w trakcie których ma okazję swobodnie biegać, nie musimy obawiać się, że dodatkowe przekąski podawane podczas treningu negatywnie wpłyną na jego kondycję.