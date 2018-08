Związek się kończy, a technologia dalej łączy

Jeszcze bardziej skomplikowana sprawa to urządzenia funkcjonujące w tzw. Smart home. Rozstajemy się, partner się wyprowadza, lecz często nie pomyślimy o zmianie haseł dostępu do sieci, sterowania ogrzewaniem lub np. zamykania i otwierania okien. Jeśli trafimy na złośliwą osobę, możemy doświadczać tego, co widzimy jedynie w horrorach o duchach: otwierające się zamykające się okna, migające światła. Jakkolwiek absurdalny wydaje się być ten scenariusz, nie jest on nieprawdopodobny.

Sprawa nie dotyczy jedynie naszych związków, jak twierdzi Łukasz Nowatkowski z G DATA, ponieważ nasz dom i znajdujące się w nim urządzenia cały czas powinny być przez nas chronione. Udostępnianie haseł obcym osobom, które chcą podłączyć się do sieci, np. w czasie przyjęcia, może przynieść niespodziewane i przykre konsekwencje. Od żartów po wymuszenia i szantaż, kiedy ktoś zyska dostęp do kamer w laptopie, lub domowego systemu monitoringu.

Eksperci radzą, aby w takich wypadkach zmienić hasło dostępu do sieci wi-fi, zresetować urządzenia podłączone do sieci do ustawień fabrycznych: telewizory, kamery, czujniki ruchu, czujniki dymu. Każdy z nas przecież słyszał historię o zazdrosnych i zawistnych kochankach, nawet przed erą cyfrową.

Źródło: G DATA