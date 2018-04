Związek Przedsiębiorców i Pracodawców powołuje Forum Wydawców Internetowych

Jak wynika z dokumentu programowego Forum, czyli Manifestu Polskich Wydawców Internetowych, wśród głównych zagrożeń dla branży wymienić można w tej chwili choćby koncepcję „podatku od linków”, kolejne pomysły na karanie za fakenewsy, czy też propozycje nowych regulacji w zakresie ochrony prywatności w komunikacji elektronicznej. Wszystkie te regulacje mogłyby mieć bardzo istotny i negatywny wpływ na modele biznesowe wydawców internetowych, co doprowadziłoby de facto do pomniejszenia znaczenia rynku mediów online wobec tradycyjnych platform. Uczestnicy Forum Wydawców Internetowych wierzą tymczasem, że gwarancją coraz wyższej jakości mediów i publikacji jest wolna konkurencja – zarówno pomiędzy podmiotami w obrębie rynku cyfrowego, jak i poza nim. W ten sposób, obywatele uzyskują dostęp do coraz wyższej jakości informacji, która będzie im dostarczana w coraz bardziej ciekawy i efektywny sposób. Próby twardej ingerencji w rynek w naturalny sposób hamują postęp i negatywnie wpłyną na innowacyjność wydawców, ponieważ będą oni spętani coraz to nowymi regulacjami.

Forum Wydawców Internetowych zrzesza polskich wydawców internetowych, prowadzących portale o zróżnicowanej tematyce. Głównymi wartościami promowanymi przez Forum w jego działaniach są: pluralizm, konkurencja i wolność słowa. W dniu inauguracji Forum, pod jego dokumentem programowym, tj. Manifestem Polskich Wydawców Internetowych, podpisało się siedmiu wydawców.

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców