Zrzutka za zrzutką, czyli o dynamizmie crowdfundingu w Polsce

Średnia wartość wpłaty na pojedynczą zrzutkę w tym roku wynosiła 65 zł. Liczba założonych zrzutek zwiększyła się o aż 369%, tj. z 16 856 w pierwszym półroczu 2017 roku do ponad 62 tysięcy w tym samym okresie 2018 r. W pierwszych sześciu miesiącach br. platforma odnotowała 9 484 594 odsłon, tj. o 180% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, każda o średniej długości 5 minut i 25 sekund. To oznacza, że internauci w pierwszym półroczu 2018 roku spędzili na zrzutka.pl średnio w miesiącu 8,5 miliona minut.

Biorąc pod uwagę fakt, że nawet 75% ruchu na portalu pochodzi z mediów społecznościowych, a zrzutki są udostępniane w tych kanałach tysiące razy dziennie, wprowadzono istotne modyfikacje, które pozwolą na skuteczniejsze prowadzenie zbiórek. Wśród nowości, które pozwolą zwiększyć sumę kwot zebranych na zrzutka.pl, warto wymienić:

1. Każda niezalogowana osoba dzieląca się zrzutką, po jej udostępnieniu na Facebooku, ma możliwość powiązania swojego udostępnienia z profilem na Facebooku. Specjalny algorytm mierzy ile wejść i ile wpłat wygenerowało to udostępnienie. Dla udostępniających zalogowanych to powiązanie tworzone jest automatycznie. Takie informacje to motywacja dla udostępniających, którzy w prosty sposób mogą sprawdzić, ile środków udało im się zebrać dzięki temu, że kliknęli “udostępnij”. Co ważne, efekty można sprawdzać w czasie rzeczywistym.

2. Widok zrzutek został uzupełniony o ranking „udostępniających” – ich imiona i nazwiska, nazwy firmy lub pseudonimy pojawią się tam w kolejności podyktowanej wysokością kwoty wsparcia, jakie przyniosły ich udostępnienia dla danej zrzutki.

3. Każdy z niezalogowanych udostępniających, który połączy swoje udostępnienie z profilem na Facebooku, otrzymuje również dostęp do panelu na zrzutka.pl. Dla udostępniających zalogowanych na zrzutka.pl taki panel przyznawany jest automatycznie. W tym panelu, oprócz wpłat wygenerowanych jego udostępnieniem, udostępniający może sprawdzić ilość wejść na zrzutkę, które pojawiły się dzięki niemu. Na bieżąco można sprawdzać statystyki swojego udostępnienia.

Zrzutkę można bezpłatnie założyć, korzystać z niej oraz wypłacać zgromadzone tam środki na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej dostępnej w Sklepie Google Play oraz na App Store.

