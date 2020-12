Zrób sobie prezent (fiskalny) pod choinkę

W kończącym się roku 2020 na swoje IKZE można wpłacić maksymalnie 6 272,40 zł. Kwota odliczenia od podatku zależy od stawki PIT, którą płaci podatnik. Pieniądze na IKZE można wpłacić jednorazowo, w ratach albo regularnie.

Jeśli chcemy skorzystać z ulgi podatkowej za ten rok, ważne jest, aby nie odkładać wpłaty do ostatniej chwili. W przeciwnym wypadku jest ryzyko, że pieniądze nie zostaną zaksięgowane najpóźniej w Sylwestra.



IKZE pozwala na zgromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych przy jednoczesnych korzyściach podatkowych. Ta ulga w PIT jest stosunkowo wysoka i ma charakter długofalowy – można z niej korzystać co roku. Wiadomo już, że limit wpłat na IKZE w 2021 został podniesiony do 6 310,80 zł.



Osoby posiadające IKE (czyli Indywidualne Konto Emerytalne) również są na ostatniej prostej, aby wykorzystać limit wpłat, który wynosi 15 681 zł.