Zostań "Algorytmistrzem Roku"

To jeden z najstarszych konkursów programistycznym organizowanych w Polsce oraz jedyny, w którym uczestnicy mogą sprawdzić umiejętność pisania rozproszonych programów. „Potyczki Algorytmiczne” mają charakter konkursu otwartego dla wszystkich, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych i geograficznych. Zadania zarówno w rundach zdalnych, jak i w finale będą dostępne jedynie w języku polskim, dlatego uczestnicy konkursu powinni posługiwać się tym językiem w stopniu pozwalającym na zrozumienie im treści zadania oraz rozwiązania.

„Potyczki Algorytmiczne 2018” składać się będą z dwóch etapów:

- rundy zdalne; odbędą się w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 16 grudnia 2018 r. Będzie to 5 rund rozgrywanych za pośrednictwem sieci internet, w ramach których uczestnicy każdorazowo otrzymają do rozwiązania od 1 do 4 zadań, polegających na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego zadany problem algorytmiczny. Jedna z rund zdalnych jest rundą rozproszoną, w której programy zawodników uruchamiane są nawet na setce komputerów jednocześnie;

- wielki finał; odbędzie się w Gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 12-13 stycznia 2019 r., a awans do niego uzyska 20 najlepszych uczestników.

Rejestracja on-line zostanie uruchomiona 1 grudnia 2018 r. (sobota) o godzinie 12:00. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, a w tym regulamin, opis przebiegu zawodów oraz link do rejestracji będzie niebawem dostępny na tej stronie internetowej.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Informatyki wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmą Google.

Źródła: Fundacja Rozwoju Informatyki; PAP