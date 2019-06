Zobacz pomysły nastolatków na ochronę środowiska, które powstały podczas Green Power Hackathon - relacja z wydarzenia

Green Power Hackathon to warsztaty międzypokoleniowe. W sobotnim wydarzeniu, które odbyło się w siedzibie Santander Bank Polska wzięły udział dzieci w wieku 13-18 lat oraz kilkunastu dorosłych ekspertów. Tuż po powitaniu uczestników przez organizatorów Green Power Hackathon - ekipę Fundacji Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne oraz Marzenę Atkielską, Prezesa Zarządu Fundacji Santander Bank Polska S.A. rozpoczęły się integracyjne zabawy oraz burza mózgów, które rozbudziły w młodzieży kreatywność i zainspirowały do działania.

W ten sposób zrodziły się cztery wyjątkowe pomysły: EKO FEJM, GREEN TEAM, ECO WALL oraz GLOBAL ECO EDUCATION, realizowane w międzypokoleniowych zespołach. Do każdego projektu przydzielonych zostało 2-3 Supervisorów - programistów, grafików, marketingowców, PR-owców, dziennikarzy i szkoleniowców. Dorośli eksperci wspierali młodzież nie tylko koordynując ich pracę, ale również wykorzystując na rzecz projektów swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, jednocześnie inspirując nastolatków do poznawania i nabywania nowych kompetencji.

GREEN TEAM

postanowili stawić czoła problemowi plastiku na świecie. Rezygnacja z foliowych reklamówek na rzecz toreb wielorazowego użytku, to ich sposób na walkę o czystsze środowisko. Młodzi ludzie zaproponowali ekologiczne torby swojego autorstwa, które miałyby się znaleźć w większych sieciach sklepowych. Korzystanie z takiego gadżetu skutkowałoby nie tylko zmniejszeniem ilości konsumowanego przez nas plastiku. Zakup torby, to również okazja by zdobyć kody rabatowe na zakupy w ulubionych sklepach. Tak opowiadają o swoim pomyśle:

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o ich ekologicznej misji, zerknijcie na fanpage Green Team na Facebooku:

https://www.facebook.com/FundacjaGreenTeam/

https://www.instagram.com/greenteamhackathon/

GLOBAL ECO EDUCATION

za cel obrał sobie poszerzanie świadomości o ekologii oraz edukację społeczeństwa o tym, jak przeciwdziałać wyniszczaniu naszej planety. Zespół zdaje sobie sprawę z tego, że aby chronić środowisko trzeba mieć pojęcie, jak możemy o nie zadbać. Chcą ułatwić zadanie innym ludziom i przekazać niezbędną wiedzę, która pozwoli wszystkim stać się bardziej „eko”. Przedstawiciel inicjatywy w kilku słowach tłumaczy jej założenia:

Global Eco Education jest także na Facebooku oraz Instagramie i to właśnie za pomocą social media, chce docierać do świata ze swoimi informacjami:

https://www.facebook.com/Global-Eco-Education-389735488297855/

https://www.instagram.com/global_eco_education/

EKO FEJM

Aplikacja promująca ekologiczny tryb życia to sposób na ochronę środowiska zaproponowany przez zespół EKO FEJM. Zrzeszenie społeczności przy wykorzystaniu potęgi internetu, uważają za najlepszą drogę do zwiększania świadomości o problemach Ziemi. Do wspólnego dbania o środowisko chcą zachęcić wszelkiego rodzaju firmy i instytucje publiczne. Taka współpraca umożliwiłaby wprowadzenie do ich oferty korzyści w postaci np. rabatów za ekologiczne działania użytkowników. Przedstawiciel ekipy tłumaczy w poniższym wideo, co chcą zrobić:

Na facebookowym fanpage’u Eko Fejm umieściło ankietę dot. potrzeb potencjalnych użytkowników takiej aplikacji. Zachęcamy do podzielenia się swoją opinią:

https://www.facebook.com/EKO-FEJM-398137014163784/

ECO WALL

Tymczasem załoga ECO WALL chce zagospodarować zaniedbane ściany budynków miejskich, umieszczając na nich malownicze rośliny. Chcą je umieszczać w doniczkach z plastikowych butelek po napojach, odzyskiwanych z recyklingu. To ich pomysł na zmniejszenie ilości generowanych przez nas plastikowych odpadów. Posłuchajcie co mają do powiedzenia o swoim pomyśle:

Możecie także obserwować Eco Wall na Facebooku:

https://www.facebook.com/Eco-Wall-2114465152009887/

Każdy z zespołów niemal przez 8 godzin intensywnie pracował nad rozwojem projektu. Uczestnicy otrzymali następujące zadania do wykonania:

przeanalizować problem,

zweryfikować już istniejące rozwiązania,

opracować profil użytkownika, który miałby korzystać z ich rozwiązania,

przeprowadzić wstępne badanie potrzeb użytkowników,

stworzyć model biznesowy projektu w oparciu o Lean Canvas,

nagrać filmik informacyjno-promocyjny,

stworzyć pierwszy prototyp rozwiązania,

przygotować i wygłosić prezentację finałową.

FINAŁY

Efekt końcowy uczestnicy przedstawili podczas finałowych prezentacji. Jury przyznało trzy wyróżnienia i nagrodę główną:

projekt EKO FEJM został wyróżniony za połączenie promocji dobrych zachowań z nagrodą,

projekt GREEN TEAM otrzymał wyróżnienie za prosty mechanizm akcji ekologicznej,

projekt GLOBAL ECO EDUCATION został wyróżniony za promowanie edukacji ekologicznej,

nagrodę główną za najbardziej atrakcyjny projekt otrzymał ECO WALL.

Uczestnicy opuścili warsztaty w towarzystwie ekologicznych nagród pod postacią roślinek doniczkowych oraz praktycznych plecaków od partnera wydarzenia - Santander Bank Polska.

Wydarzeniu towarzyszyło także wydanie przez Fundację Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne poradnika pt. "Wyzwanie: ochrona środowiska. Gotowi?", wydrukowanego na ekologicznym papierze. Publikację można pobrać także za darmo ze strony fundacji - pobierz poradnik w postaci pliku PDF.

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki wygranej w konkursie #MamyWspólneCele, zorganizowanym w 2018 r. przez Santander Bank Polska S.A. wspólnie z Fundacją Santander Bank Polska. Organizacje społeczne mogły zgłaszać autorskie projekty, których realizacja dotyczyła jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju wspieranego przez bank.