Zobacz najlepsze projekty w branży mobile 2016 roku! Mobile Trends Conference & Awards już w marcu!

Mobile Trends Conference to miejsce spotkania wszystkich miłośników i pasjonatów branży mobilnej w Polsce. Co roku setki osób mają okazję wysłuchać merytorycznych prelekcji i nawiązać cenne kontakty podczas networkingu w fantastycznej atmosferze. #MTC2017 to wiedza, inspiracje, nowe znajomości, a przede wszystkim coś, co łączy wszystkie te elementy - fantastyczna atmosfera i ludzie!

Od tworzenia rozwiązań mobilnych, przez m-marketing, aż po technologie przyszłości

Znamy już większość prelegentów, którzy wystąpią podczas #MTC2017. Znajdą się wśród nich specjaliści, którzy z przyjemnością podzielą się swoim doświadczeniem. Podczas ponad 30 prelekcji nie zabraknie tematów dotyczących m-marketingu, tworzenia aplikacji i stron mobilnych, UX i UI, komunikacji, bezpieczeństwa w mobile czy najnowocześniejszych technologii z zakresu internetu rzeczy. Pełną listę prelegentów znajdziecie na https://2017.mobiletrends.pl/prelegenci.

Które z rozwiązań mobilnych 2016 roku zasługują na miano najlepszych?

8 marca 2017 r. w Kijów.Centrum w Krakowie po raz szósty rozdane zostaną prestiżowe nagrody Mobile Trends Awards dla najlepszych rozwiązań mobilnych minionego roku. Spośród wyróżnionych firm, jedynie najlepsi z najlepszych otrzymają statuetkę MTA. Jaka aplikacja zasługuje na miano najlepszej? Która z mobilnych kampanii marketingowych odniosła największy sukces? Kogo warto naśladować, tworząc strony mobilne? Jaka gra zapewniła najlepszą rozrywkę? Który ze start-upów ma największe szanse odnieść sukces? O tym wszystkim przekonacie się już ósmego marca. Również sami możecie wybrać swojego faworyta, w terminie od 25 stycznia do 3 lutego 2017 r. głosując na stronie https://2017.mobiletrends.pl/gala.

Zobacz także: E-biznes. Poradnik praktyka Zanim rozkręcisz własny e-biznes, przeczytaj, jak to się robi. Po co powtarzać błędy poprzedników? W tej publikacji znajdziesz opisy działań, których nie możesz zaniedbać podczas zakładania i prowadzenia e-biznesu.*

Band24 gwiazdą wieczoru i networking przy krupierskim stole

Gala MTA to jednak nie tylko wręczenie nagród dla najlepszych w branży mobilnej. To także wieczór spędzony w niezapomnianej atmosferze. Gwiazdą gali będzie Band24, zespół z pewnością dobrze znany wielu z Was. Za dnia pracownicy Brand24, firmy monitorującej największe marki w sieci, po godzinach łapią za gitary i perkusję, by grać jako Band24.

W tym roku podczas MTA stawiamy na klimaty filmowe - w końcu miejsce wydarzenia, jakim jest historyczne Kino Kijów, zobowiązuje! Impreza po gali z pewnością zaowocuje wieloma nawiązanymi podczas networkingu znajomościami, a możliwość porozmawiania przy blackjacku lub ruletce w naszym mini-kasynie, w klimacie filmów o Jamesie Bondzie, z pewnością sprawi, że rozmowy będą jeszcze bardziej interesujące. Jedno jest pewne - będzie się działo!

Nie wyciągnęliśmy jeszcze wszystkich asów z rękawa! Co jeszcze na Was czeka podczas Mobile Trends Conference & Awards 2017? Zobaczcie sami, odwiedzając Kraków w marcu.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego wydarzenia, koniecznie zajrzyjcie na oficjalną stronę www.2017.mobiletrends.pl, gdzie znajdziecie opinie uczestników dotychczasowych edycji, a także szczegółowy program konferencji oraz listę prelegentów, których w tym roku będziecie mieli okazję usłyszeć.

Do zobaczenia!

Mobile Trends Conference 2017 – 8-10 marca 2017 r.

Miejsce: Kijów.Centrum, Kraków

Lista nominowanych do Mobile Trends Awards 2016:

1. Strona mobilna/RWD:

Concept Music Art za stronę www.cma.pl. Realizator: Ivision.pl

Miquido za stronę www.miquido.com. Realizator: Miquido oraz Owls Department

Anna Starmach za www.aniastarmach.pl. Realizator: Ivision.pl

Muzeum Historii Żydów Polskich za stronę www.warsze.polin.pl. Realizator: Huncwot

Macaroni Tomato za stronę www.macaronitomato.com. Realizator: Superskrypt

2. Portal mobilny/RWD:

Grupa Wirtualna Polska za www.wp.tv

Krakowskie Biuro Festiwalowe za www.krakow.travel. Realizator: Amistad

Grupa Interia.pl za fakty.interia.pl

Agora za www.wyborcza.pl

Telewizja Polsat za www.polsat.pl

3. Podróże i turystyka:

Stowarzyszenie gmin "Polskie Zamki Gotyckie" za aplikację Szlaki Zamków Gotyckich - Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur. Realizator: Grupa WM

Polskie Koleje Linowe za aplikację Kasprowy Wierch - PKL. Realizator: Amistad

Stowarzyszenie Arteria za aplikację Stocznia Jest Kobietą. Realizator: 3Step

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice za aplikację Kraków Airport. Realizator: Amistad

Ministerstwo Finansów za aplikację Asystent Granica. Realizator: Izba Celna w Białymstoku

4. Gra mobilna:

Agora za grę Quiz & Go

Fuero Games za grę Lewandowski Euro Star 2016

T-Bull za grę Moto Rider GO: Highway Traffic

Digital Melody za grę Surfingers

Infinite Dreams za grę Sky Force Reloaded

5. M-commerce:

Nowa Itaka za aplikację ITAKA - Wakacje i Hotele. Realizator: MobiTouch

TUI Poland za aplikację TUI Poland - Hotele i Wakacje. Realizator: Miquido

eSky za aplikację eSky. Realizator: eSky

DOZ.pl za aplikację DOZ.pl. Realizator: Mobee Dick oraz DOZ.pl

Empik E-commerce za aplikację Empik. Realizator: Mobee Dick

6. Bankowość mobilna:

Departament Bankowości Elektronicznej Bank Pekao za Pekao24 na tablety. Realizator: Bank Pekao oraz Comarch

PKO Bank Polski za aplikację mobilną IKO. Realizacja: Hewlett Packard Enterprise Polska

Bank Millennium za aplikację mobilną Banku Millennium

Bank Zachodni WBK za aplikację BZWBK24 mobile. Realizator: Finanteq

ING Bank Śląski za Moje ING mobile

Zobacz także: Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu Błyskotliwe umysły mają możliwość zmieniania świata — ale tylko wtedy, gdy potrafią pokonać powszechne trudności, takie jak dezorganizacja oraz perfekcjonizm, z którymi musi zmagać się kreatywna psychika. Poznaj metody stosowane przez firmy, które odniosły sukces dzięki swojej kreatywności. *

7. Kampania marketingowa:

Neptis za kampanię Red Bull dla kierowcy. Realizator: Yanosik

Leroy Merlin za kampanię Dwa Światy Leroy Merlin. Realizator: MOBIEM oraz METS

Samsung Polska za kampanię Samsung Galaxy S7. Realizator: Leo Burnett Warszawa oraz Starcom

Multikino za kampanię Coca-Cola Shake Challenge. Realizator: Qpony

Polskie Linie Lotnicze LOT za kampanię Mobile sprzedaje bilety! - PLL LOT. Realizator: Universal McCann oraz Reprise Media

8. Mobilny start-up:

KofiUp

UnStock

Better Media Suite

Spontime. Realizator: Mobee Dick

Hospicare

9. Innowacja:

Fundacja Communi Hereditate za aplikację ArtSherlock do rozpoznawania zrabowanych obrazów. Realizator: Appchance

mBank za Mobilną autoryzację - potwierdzanie transakcji w aplikacji mobilnej

Bank Millennium za umożliwienie zakupu ubezpieczenia pojazdu przez aplikację mobilną z funkcją wprowadzania danych pojazdu za pomocą skanowania kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego. Realizator: Bank Millennium oraz Ergo Hestia

TUiR Warta za całkowicie mobilny proces likwidacji szkody w aplikacji Warta Mobile. Realizator: Mobee Dick oraz Apreel

2Take.it za system rozpoznawania treści na paragonach wykorzystywany w oficjalnej aplikacji Ministerstwa Finansów w ramach Narodowej Loterii Paragonowej

10. Aplikacja:

Onet za aplikację Onet 4.0

Agora za aplikację Gazeta.pl LIVE

Cinkciarz.pl za aplikację Cinkciarz.pl Wymiana Walut

Neptis za aplikację Yanosik

City-nav za aplikację jakdojade.pl

* Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.