Zniżki za bezszkodową jazdę – można ochronić się przed ich utratą!

Za ubezpieczenie OC, a także polisy nieobowiązkowe, w tym AC, Assistance, kierowcy mogą płacić różne kwoty od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Koszty te są kalkulowane indywidualnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe dla każdego klienta.

Gdy kierowca prowadzi bezpiecznie i nie powoduje kolizji oraz wypadków, wtedy ubezpieczyciel może naliczyć mu dodatkowe zniżki za tak zwaną bezszkodową jazdę. Dzięki nim można zaoszczędzić nawet 60-70 proc. kosztów ubezpieczenia!

Jak naliczane są zniżki za bezszkodową jazdę?

Aby otrzymać zniżkę za bezszkodową jazdę, trzeba prowadzić bezpiecznie. Z każdym kolejnym rokiem bezszkodowej jazdy kierowca może otrzymywać coraz to większe zniżki, a tym samym płacić mniej za swoje ubezpieczenie OC, AC.

Najczęściej jeden rok bezszkodowej jazdy to 10 proc. zniżki. Najwyższą zniżkę można otrzymać wówczas po około 6-7 latach. Warto jednak wskazać, że towarzystwa ubezpieczeniowe mogą także stosować inne metody wyliczeń zniżek. W efekcie kierowca może uzyskać ich maksymalny pułap również po krótszym czasie, na przykład zaledwie 3-4 latach.

Zatem ostrożna jazda się opłaca – kierowca może płacić wtedy za swoje ubezpieczenie naprawdę niską sumę!

Zwyżki za szkodę – wyższa cena polis dla nieostrożnych kierowców

Warto jednak pamiętać o tym, że spowodowanie zdarzenia drogowego może skutkować w podwyższeniu ceny polisy. Dochodzi wtedy do zwyżki – utraty jednego stopnia zniżki zgodnie z indywidualną polityką towarzystwa ubezpieczeniowego.

U niektórych ubezpieczycieli zwyżka za jedną szkodę na polisie to 10 proc., ale u innych może ona wynieść nawet 20 proc. czy 30 proc.!

Wobec tego kolejne ubezpieczenie kierowcy, który wywołał zdarzenie drogowe, może być już wyższe niż poprzednie. Dodatkowo, zwyżki mogą pojawić się w sytuacji, gdy kierowca posiadał przerwę w ubezpieczeniu OC i AC.

Ubezpieczenie ochrony zniżek – jak to działa?

Aby nie stracić wypracowanych zniżek za bezszkodową jazdę, kierowca może także pomyśleć o wykupieniu specjalnego ubezpieczenia ochrony zniżek. Co to jest?

Ubezpieczenie to ma na celu ochronę kierowcy przed utratą zgromadzonych przez niego zniżek. W związku z tym w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji albo wypadku z winy kierowcy posiadającego zniżki, może on uchronić się przed ich utratą. Ochrona ta może obowiązywać zarówno dla polisy OC, jak i AC.

Ubezpieczenie ochrony zniżek może występować u różnych ubezpieczycieli pod wieloma nazwami:

gwarancja zachowania zniżek

ochrona pierwszej szkody

wykluczenie szkody

Zatem wtedy, gdy kierowca zdecyduje się na dokupienie takiej opcji, może on zabezpieczyć się przed straceniem zgromadzonych przez siebie zniżek. Należy jednak pamiętać o tym, że ubezpieczenie to nie gwarantuje, że kolejnego roku składka nadal będzie posiadała taką samą wysokość.

Uwaga! Należy pamiętać o tym, że ubezpieczenie to dotyczy tylko pierwszej szkody! Każda kolejna szkoda w roku, w którym obowiązuje ubezpieczenie, będzie powodowała utratę zniżek.

Czyubezpieczenie ochrony zniżek zawsze działa?

Kierowca decydujący się na wykupienie ochrony zniżek musi pamiętać o tym, że jego ubezpieczenie nie zawsze będzie oznaczało, że na następny rok jego nowa polisa nie będzie droższa. Dlaczego?

Towarzystwo może zastrzec w umowie szereg wyłączeń odpowiedzialności, gdy ochrona zniżek nie zadziała. Dotyczy to między innymi wysokości kwoty szkody. Gdy zostanie ona przekroczona, wtedy ochrona ta nie zadziała.

Należy też pamiętać o tym, że ochrona nie będzie obowiązywać wtedy, gdy kierowca spowoduje zdarzenie pod wpływem alkoholu, narkotyków – wtedy ubezpieczenie OC oraz AC nie będą obowiązywały i kierowca będzie musiał zapłacić za pokrycie szkód z własnej kieszeni.

Warto też zaznaczyć, że ubezpieczyciele przy kalkulacji polis biorą pod uwagę wiele czynników, dlatego też może okazać się, że konkurencyjne towarzystwo będzie mogło zaproponować znacznie niższą cenę.

Wybierz najtańsze ubezpieczenie samochodowe przez internet!

Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie OC i AC? Teraz kierowcy mogą zrobić to nawet bez konieczności wychodzenia z domu! Internetowa porównywarka ubezpieczeń pozwoli na wyszukanie najkorzystniejszych polis samochodowych nawet w ciągu paru minut!

Dostępne w sieci porównywarki OC oraz AC to specjalne serwisy online, które umożliwiają dokonanie dokładnej kalkulacji kosztów ubezpieczeniowych bez potrzeby udawania się do agenta czy ubezpieczyciela. Można zobaczyć oferty u wielu towarzystw jednocześnie i następnie wybrać najkorzystniejszą opcję dla siebie.

Porównywarki biorą również pod uwagę zniżki zgromadzone przez kierowcę, dlatego pozwalają na uzyskanie niższych kosztów. Można także wykupić za ich pośrednictwem dodatkową ochronę zniżek.

Podsumowując, aby zabezpieczyć się przed utratą zniżek za ubezpieczenia komunikacyjne, można wykupić dodatkowe ubezpieczenie ich ochrony. Aby zapłacić za polisę jak najmniej, warto skorzystać ze specjalnej porównywarki ubezpieczeniowej!