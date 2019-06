Znamy zwycięzców konkursu „Renault Easy City. Design the Future”

Pierwsze miejsce w konkursie zajęli Radosław Domżoł i Jakub Jedynak. Zwycięski Projekt zakłada stworzenie sieci centrów przesiadkowych rozmieszczonych w odpowiednich odległościach w oparciu o gęstość zaludnienia. Transport „ostatniej mili” miałby się odbywać z wykorzystaniem autonomicznych, współdzielonych pojazdów Renault EZ-GO, a komunikacja między centrami przesiadkowymi - za pośrednictwem tradycyjnego transportu zbiorowego. Pojazdy zostały umieszczone na różnych poziomach, żeby wyeliminować przecinanie się dróg środków transportu wewnątrz obiektu. Jednocześnie spadek terenu został dobrany w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostępność dla osób starszych czy z niepełnosprawnością. Centrum przesiadkowe posiada również dodatkowe funkcje – sklep, kawiarnię, miejsce integracji, przechowalnię bagażu i warsztat rowerowy. Na dostępnym dla użytkowników zadaszeniu obiektu znalazły się obiekty sportowe i zieleń rekreacyjna. Ten projekt zyskał największe uznanie jury, które przyznało autorom główną nagrodę – 20 tys. zł.

Zwycięski projekt

Wiktor Szulfer, Julia Kazimierska i Olek Kępiński zostali laureatami drugiej nagrody. W konkursie przedstawili koncepcję systemu „Ez Puls”. Składa się on z trzech modułów: stacji organizujących korzystanie z elektrycznych samochodów autonomicznych na żądanie zlokalizowanych w pobliżu węzłów komunikacyjnych, zatoczek dla autonomicznych pojazdów oraz aplikacji mobilnej umożliwiającej rozpoczęcie podróży tym samochodem. Pojazdy w tym projekcie przechowywane są pod ziemią, w specjalnych magazynach buforowych. Tam również odbywa się ładowanie samochodów, a jednocześnie pojazdy stanowią element systemu energetycznego, magazynując energię. Autorzy projektu otrzymali drugą nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Projekt, który zajął drugie miejsce

Trzecie miejsce zajęli Jan Heymer i Wacław Marat. W swojej pracy konkursowej przedstawili koncepcję miejsca przesiadkowego zainspirowaną strukturami tworzonymi przez… bobry. Ważnym aspektem tej koncepcji jest uspokojenie ruchu oraz tworzenie miasta o bogatych relacjach wewnętrznych, przyjaznego mieszkańcom. Projekt opiera się na modułach łączonych łukowymi przegubami. Pozwala to na dostosowanie miejsca przesiadkowego z infrastrukturą dla autonomicznego pojazdu do potrzeb mieszkańców i połączenie go z przestrzenią dla miejskiej aktywności – może się tam znaleźć np. boisko, plac zabaw, niewielki sklep spożywczy, sala wspólnotowa czy scena. Autorzy tej pracy zajęli trzecie miejsce i otrzymali nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Projekt, który zajął trzecie miejsce

W gronie finalistów znalazły jeszcze dwa zespoły, które otrzymały pamiątkowe dyplomy:

• Aleksandra Dentkowska, Anna Kowalczyk i Aleksandra Zawada (absolwentki Politechniki Warszawskiej)

• Marek Szlęk, Oskar Szymańczyk, Grzegorz Górnikiewicz i Adam Zbroiński (studenci Politechniki Śląskiej).

Laureatów konkursu wyłoniło jury w składzie: Vincent Carré (przewodniczący), Wojciech Drzewiecki, Radosław Gajda, Krzysztof Herman, Małgorzata Kuciewicz, Iga Mościchowska i Agata Szczech.

Z okazji uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 5 czerwca br., elektryczny, a zarazem autonomiczny samochód Renault EZ-GO po raz pierwszy przyjechał do Polski. Pojazd można było zobaczyć na Placu Defilad w Warszawie, odbyły się również pokazowe przejazdy. Ogłoszeniu zwycięzców towarzyszył także panel dyskusyjny na temat nowego modelu mobilności miejskiej.

Źródło: Renault