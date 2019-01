Znamy startupy zakwalifikowane do finału programu Mazovian Startup

Jesienią 2018 roku ruszyła rekrutacja do programu akceleracyjnego Mazovian Startup, dedykowanego innowacyjnym startupom, tworzącym odpowiedzialne społecznie przedsięwzięcia. Ich działalność dotyka obszarów bezpiecznej żywności, podwyższenia jakości życia, inteligentnych systemów zarządzania oraz nowoczesnych usług dla biznesu. Organizatorem programu jest Województwo Mazowieckie, a jego realizatorem Youth Business Poland.

Spośród 135 zgłoszeń wybrano 20 startupów, które przedstawiły swoje rozwiązania podczas półfinału programu akceleracyjnego Mazovian Startup. Podczas trwania programu młodzi przedsiębiorcy otrzymali wsparcie doświadczonych mentorów i ekspertów, wzięli udział w ścieżce warsztatowej, w której otrzymali wsparcie liderów biznesu i specjalistów oraz możliwość rozwoju modelu biznesowego.

Miejsce w finale zapewniło sobie siedem projektów: Airror − rozwiązanie do pomiaru zanieczyszczeń powietrza i jego naturalnej filtracji, BallSquad − aplikacja do rezerwacji hal i boisk sportowych oraz znajdywania chętnych do gry, Business Skills Academy − program e-learningowy pozwalający zdobyć nowe umiejętności biznesowe, poświęcając jedynie 10 minut dziennie, Food Waste − system do ewidencji marnowanej żywności w restauracjach i kuchniach, Transformacja Żywieniowa − platforma internetowa pomagająca w odmienieniu nawyków żywieniowych, Vegi − rozwiązanie pomagające pracodawcom dbać o zdrowie i samopoczucie ich pracowników poprzez dostęp do świeżych ziół, Cztery Deski Wood Workshop – miejsce, gdzie każdy może nauczyć się stolarstwa tradycyjnego i stworzyć własne meble.

Podczas półfinału oceniano projekty pod względem pomysłu, jego dotychczasowej realizacji i postępów, jakich dokonał w trakcie preakceleracji oraz zgodności z czterema Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Mazowieckiego, takimi jak: bezpieczna żywność, wysoka jakość życia, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu.

Już w kwietniu odbędzie się finał programu. Program jest finansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Źródło: Mazovian Startup