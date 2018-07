Znamy startupy, które kwalifikują się do drugiego etapu programu akceleracyjnego #WARSAW_booster ’18

#WARSAW_booster’18 to program akceleracyjny finansowany przez m.st. Warszawa i realizowany przez Youth Business Poland przy wsparciu dużych firm i instytucji. Zorganizowane w ramach programu warsztaty Startup Camp były okazją do lepszego poznania zgłoszonych startupów i rzetelnej oceny zespołów. Uczestnicy mieli okazję poznać opinie mentorów oraz poznać najciekawsze warszawskie przestrzenie zrzeszające społeczność startupową, takie jak Centrum Kreatywności Targowa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, HubHub i Startberry.

Startupy, które zakwalifikowały się do drugiego etapu zostały podzielone na dwie grupy: „preseed” i „seed”. W grupie „preseed” znalazły się rozwiązania skierowane do branży ubezpieczeniowej. W tej grupie pojawiły się między innymi projekty oparte na technologii blockchain, która upłynnia wiele procesów związanych z weryfikacją i uwierzytelnianiem transakcji. Do programu zgłosiły się również firmy tworzące aplikacje mobilne z obszaru finansowego, pomagające użytkownikom na proste zarządzanie finansami. Do grupy „seed” zakwalifikowały się m. in. aplikacje mobilne umożliwiające szybkie i efektywne płacenie rachunków, projekty faktoringowe czy zarządzanie księgowością MŚP oraz szybką i bezpieczną weryfikacją pożyczek. Na szczególną uwagę zasługują również pomysły mające na celu edukację i wspieranie oszczędzania oraz inteligentnego zarządzania swoim budżetem przez osoby indywidualne.

Już pod koniec czerwca i w lipcu odbędą się półfinały dla obu grup. O tym, które startupy przejdą do kolejnego etapu programu, zadecyduje Jury, w skład którego wejdą Partnerzy, Inwestorzy i Eksperci Finansowi. Zakwalifikowane startupy będą kontynuować rozwój swoich rozwiązań w programie #WARSAW_booster’18, aż do jego zakończenia i prezentacji podczas Demo Day w październiku.

Źródło: Warsaw Booster