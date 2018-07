Znamy poziom bezpieczeństwa polskiego internetu

W wyniku przeprowadzonego na początku czerwca badania polskich stron internetowych, portal WHT.pl pozyskał szereg danych ukazujących obraz rynku w zakresie bezpieczeństwa stron internetowych. Analiza przeprowadzona na bazie informacji o 2,35 mln nazw domen wykazała, że poprawny certyfikat SSL – tj. rozpoznawalny przez popularne przeglądarki internetowe i zgodny z nazwą domeny, w której działa serwis - posiada tylko 9% domen, czyli zaledwie 210 tys. unikalnych stron w polskim internecie.

Przeprowadzone badanie wykazało, że na najwyższy stopień ochrony za pomocą certyfikatu SSL EV (ang. Extended Validation), wymagający weryfikacji właściciela certyfikatu, zdecydowało się zaledwie 1100 wydawców stron internetowych. Wśród nich znalazły się przede wszystkim banki, instytucje finansowe, strony rządowe oraz portale internetowe.

Zabezpieczenie strony za pomocą certyfikatu SSL to nie wszystko. Konieczna jest również ochrona informacji otrzymywanych z systemu DNS o adresie IP, na który kieruje domena internetowa. Gdyby przekierowanie nastąpiło do niewłaściwego serwera podstawionego przez cyberprzestępców, możliwe byłoby przejęcie całej transmisji, łącznie z poufnymi informacjami. Do zabezpieczenia odpowiedzi z systemu DNS służy protokół DNSSEC - na wdrożenie którego zdecydowało się zaledwie 21,5 tys. wydawców stron WWW spośród wszystkich 210 tys. korzystających z zabezpieczenia kluczem SSL.

Wydawcy serwisów WWW mogą być nieświadomi istniejących zagrożeń, co niepokoi przede wszystkim ze względu na fakt, że prowadzą oni wiele stron zbierających dane osobowe, przetwarzających dane finansowe i świadczących usługi e-commerce.

Źródło: WHT.pl