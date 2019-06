Znamy młodych finalistów Konkursu Naukowego E(x)plory, lecz jeszcze nie wszystkich

Wykrywacz raka, bioniczna proteza, urządzenia do oczyszczania wody, robaki zjadające śmieci, nowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami lub w służbie publicznej – nad takimi innowacjami pracują naukowcy w Polsce. A mają zaledwie kilkanaście lat!

Konkurs Naukowy E(x)plory jest inicjatywą skierowaną do młodzieży w wieku 13-20 lat, która promuje i wspiera najzdolniejszych. Do tegorocznych regionalnych etapów Konkursu zakwalifikowały się 144 projekty. 33 otrzymało akredytację do finału. Najwięcej projektów pochodziło z województwa śląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Finał konkursu odbędzie się w dniach 23-25 października w Gdyni.

Pamiętaj, Ty też możesz wybierać. Wszystkie projekty, na które można głosować w plebiscycie #biletnafinał znajdują się na tej stronie. Głosowanie trwa do 24 czerwca 2019.

Program E(x)plory to unikalna inicjatywa kreująca i promująca kulturę naukową oraz innowacje. Co roku około 10 laureatów Konkursu E(x)plory z powodzeniem bierze udział w międzynarodowych konkursach na całym świecie – dotychczas zdobyli oni już ponad 20 medali. W ubiegłorocznej edycji Programu uczestniczyło blisko 4,500 osób.

Źródło: Fundacja Zaawansowanych Technologii (FZT)