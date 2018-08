Znamy główne czynniki transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa to zmiana sposobu myślenia o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w szeroko pojętym środowisku biznesowym polegająca na pełnym wykorzystaniu systemów cyfrowych we wszystkich sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa i przez wszystkich pracowników. Wdrożenie transformacji cyfrowej wpływa na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, system pracy i wydajność pracowników, a także na jakość i efektywność interakcji z klientami oraz partnerami biznesowymi. Do kluczowych obszarów transformacji cyfrowej należy wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji wewnętrznej (z pracownikami) oraz zewnętrznej (z klientami i otoczeniem).

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają, że głównymi czynnikami rozwoju transformacji cyfrowej jest dbałość o wydajność pracowników i podniesienie jakości obsługi klienta. Z tym twierdzeniem zgadza się odpowiednio ponad 62% i 54% przedsiębiorców oraz konsumentów biorących w nim udział.

Dla 31% respondentów do najważniejszych powodów, dla których podejmują decyzję o cyfrowej transformacji jest obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Skoncentrowanie się na klientach prowadzi jednak pośrednio także do wzrostu przychodów firmy: respondenci, których przychody wzrosły w ostatnim roku o 50% zdecydowanie częściej wskazywali na zwiększenie poziomu obsługi klientów (36%), niż na redukcję kosztów (4% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu) jako główny motyw podjęcia transformacji cyfrowej.

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2018 roku. Wzięło w nim udział 751 przedsiębiorców oraz 600 konsumentów z 15 krajów. Miało ono na celu przedstawienie pełnego obrazu wykorzystania i podejścia do technologii komunikacyjnych w biznesie.

Źródło: Avaya