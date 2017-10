Znalezienie wolnego miejsca parkingowego przy pomocy smartfona może być prostsze, niż myślisz

Parkowanie z eParkomatem jest dziecinnie proste. Po pierwsze, wskazujesz na mapie swój punkt docelowy. W odpowiedzi otrzymujesz informację zwrotną z oceną szans na znalezienie wolnego miejsca w danym obszarze. Jeśli podejmiesz decyzję, gdzie chcesz pozostawić swój samochód, jednym kliknięciem przerzucasz trasę dojazdową do swojej ulubionej nawigacji i jedziesz na wybrane miejsce. Dodatkowo w najbliższym czasie eParkomat udostępni funkcję płacenia za parking z poziomu aplikacji.

Jak to działa? Algorytm opracowany przez zespół eParkomatu przewiduje dostępność miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym na podstawie liczby danych przesyłanych przez mobilne urządzenia w danej sieci komórkowej. Dodatkowo aplikacja zbiera informacje z dużych zamkniętych parkingów, jeśli są one dostępne, tak by koniec końców kierowca sam mógł zadecydować, jaki rodzaj i miejsce postoju są dla niego najdogodniejsze. W pierwszych testach w Pradze w 2015 roku wzięło udział 250 kierowców i aż 93,3 proc. z nich znajdowało od razu wolne miejsce w promieniu 250 metrów od wyznaczonej destynacji. Obecnie skuteczność ta wzrosła do 96 proc.

- Każdego dnia krążą wokół nas petabajty danych, które zamiast zbierania ich i sporadycznego analizowania mogą być używane w czasie rzeczywistym – mówi Pavel Vrba, CEO eParkomatu. – I to jest podstawa naszego działania, gdy mówimy o rozwiązaniu problemów z parkowaniem. Każdy z nas spóźnił się kiedyś na spotkanie biznesowe czy towarzyskie, bo stracił mnóstwo czasu na znalezienie miejsca parkingowego w centrum miasta.

hub:raum rozpoczął współpracę z zespołem eParkomat w 2014 roku podczas konkursu innowacji Uqubate, a rok później startup wziął udział w ChallengeUp! – siedmiomiesięcznym programie rozwoju biznesu dla rozwiązań Internetu Rzeczy, prowadzonego przez Deutsche Telekom, Intel i Cisco. Trzy lata wspólnej i intensywnej pracy zaowocowały inwestycją hub:raum w czeski startup.

- eParkomat to innowacyjne rozwiązanie, które znacząco poprawia komfort ludzkiego życia w dużych miastach, poprzez wskazywanie z bardzo dużą dokładnością miejsca, w którym możesz zaparkować swój samochód. Rozwiązanie to jest również bardzo wartościowe dla różnorakich projektów inteligentnych miast, dając lokalnym władzom szansę na lepsze rozpoznanie i zrozumienie dynamiki ruchu w mieście. Możliwości tej aplikacji są praktycznie nieograniczone, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć zespół. Teraz przed nami wspólna droga do komercjalizacji usługi na europejskich rynkach – powiedział Jakub Probola, lider hub:raum i dyrektor zarządzający funduszu inwestycyjnego hub:raum w Deutsche Telekom.

Projekty eParkomatu:

Mobilna aplikacja i API dla koncepcji inteligentnych miast w Czechach. Projekt gromadzi wszystkie dane dotyczące parkowania (z czujników lub zamkniętych parkingów) i udostępnia je użytkownikom. Współpraca ze Skodą w obszarze inteligentnych miast i wyposażenia samochodów przyszłości. Współpraca z Parkopedią dla pozyskiwania danych z zamkniętych parkingów.

Dzięki inwestycji ze strony hub:raum, startup planuje wprowadzić swoje rozwiązanie w innych miastach w nadchodzących miesiącach. Więcej informacji o eParkomacie można znaleźć na stronie: eparkomat.com