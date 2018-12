Zmysłowe peniuary, seksowne babydoll - poznaj koszulki i sukienki do zadań specjalnych!

Misja: stop nudzie, niech żyje namiętność!

W kochającym się związku, partnerzy są dla siebie wyjątkowi i lubią dzielić codzienność: zwykłe, przyziemne czynności wykonywane razem z ukochaną osobą smakują lepiej. Rutyna daje poczucie bezpieczeństwa, ale czasem sprawia – szczególnie po wielu latach wspólnego życia – że do sypialni zakrada się nuda. Warto więc od czasu do czasu sprawić sobie nową, zmysłową i kuszącą bieliznę. Piękne sukienki i koszulki nocne są bardzo praktyczne i wygodne, a przy tym sprawią, że poczujesz się seksowna i pewna siebie. Gdy założysz je na siebie podczas wieczoru tylko we dwoje, na pewno zaskoczysz swojego mężczyznę. Będzie to dla niego czytelny sygnał, że ciągle jest dla Ciebie atrakcyjny, a Ty szybko odczujesz, jak bardzo jesteś atrakcyjna dla niego… Warto to sobie regularnie przypominać! Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc gdy raz skosztujecie razem czegoś nowego i naprawdę smacznego, będziecie chcieli więcej i więcej! Na szczęście, wybór bardzo apetycznej i wysokiej jakości bielizny nocnej w dobrych cenach jest naprawdę spory. Jedne z ciekawszych i seksowniejszych koszulek, sukienek, badydoll i peniuarów zajdziesz na przykład tu: https://obsessive.com/pln_pl/produkty/koszulki-i-sukienki

Dopasowane koszulki nocne

Koszulka to najpopularniejsza damska bielizna nocna, ale są zwykłe koszulki i takie stworzone do miłosnych zadań specjalnych… Wybierz wygodną, idealnie przylegającą do ciała koszulkę, która podkreśli Twoje krągłości i zachęci do zabawy, a każda chwila spędzona we dwoje będzie ekscytującą misją. Ciśnienie nieraz wzrośnie, a serce szybciej zabije, ale bez względu na to, czy to on najpierw złapie Ciebie, czy Ty jego, ze wszystkich spektakularnych eksplozji wyjdziecie cało i bezpiecznie, po czym zaśniecie błogo w swoich ramionach. Ale którą wybrać? Klasyczna czerń, „niewinna” biel czy gorąca czerwień? A może słodkie róże lub ciekawe odcienie niebieskiego czy beżowego? Klasyczniejszy model czy bardziej nietypowy? Lżej czy mocniej prześwitujący, a może satynowy? Wybierz ten, który odpowiada Twojemu gustowi i temperamentowi, ciesząc się podwójnie pięknem zmysłowych detali: raz, gdy sama zobaczysz się w swojej nowej bieliźnie, oraz drugi, gdy zobaczy Cię w niej Twój mężczyzna.

Sukienki tylko dla Was

Mężczyźni uwielbiają sukienki, bo to chyba najbardziej kobiece kreacje. Dlaczego więc nie założyć dla niego dopasowanej, obsesyjnie kuszącej sukienki? Takiej, w której nie zobaczy Cię nikt inny? Idealne będą krótkie, czarne sukienki z niesamowicie seksownym wykończeniem. Wolisz mniej czy bardziej połyskujące tkaniny? Fikuśne frędzelki, czy bardziej zadziorne ćwieki? A może naprawdę niegrzeczne, baaardzo prześwitujące, drobne siateczki, ze zjawiskowymi wzorami, od których nie będzie mógł oderwać wzroku? Wybierz coś, w czym poczujesz się jak pewna siebie królowa seksu, a Twój mężczyzna na pewno stanie na wysokości zadania i w mgnieniu oka przypomni sobie, dlaczego to Ty jesteś damą jego serca.

Bądź jego babydoll

Babydoll to krótkie koszulki nocne w kształcie litery A. Są bardzo zwiewne i seksowne, okrywają bioderka w zmysłowy sposób.. Szczególnie dobrze oddzielają linię bioder i biustu, dając wrażenie zaokrąglonej figury i wyraźniejszej talii, a luźny dół optycznie wyszczupla uda. Często mają rozcięcie odkrywające nieco brzuch i figlarne tasiemki pod biustem. Lubisz łączyć przeciwieństwa? Babydoll jest idealne dla Ciebie! Te kuse koszulki są niezwykle kuszące, bo łączą w sobie odrobinę niewinności i dziewczęcej świeżości z niegrzeczną figlarnością. Zdecyduj sama, czy wolisz koszulkę w zestawie ze stringami czy figami, i w którym z modeli o różnych fasonach i wykończeniu chciałabyś go uwodzić.

Seksowne i eleganckie peniuary

Zmysłowy szlafroczek to idealny sposób, by miło rozpocząć dzień, gdy akurat nie musicie natychmiast wyjść z domu. Narzuć go na siebie po prysznicu, do śniadania lub po wyjściu z łóżka, a bardzo szybko do niego wrócicie – chyba, że okaże się, że w kuchni, łazience lub salonie także jest miło… Satynowy peniuar nada Ci odrobiny tajemniczości i elegancji, oferując przy tym wiele możliwości do flirtu: sama dobierz, jak go zawiążesz, co odsłonisz, a co ukryjesz.

Jeśli wolisz od razu nieco więcej pikanterii, wybierz któryś z lekko prześwitujących szlafroczków z większą ilością koronki. Możesz być pewna, że prędzej czy później (raczej prędzej…) będzie chciał pociągnąć za tasiemkę i rozwiązać szlafroczek.