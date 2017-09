Zmieniłeś konto firmowe? 5 rzeczy, które musisz teraz zrobić

Pierwszym krokiem powinno być założenie nowego konta. Nie ma przeciwwskazań, żeby przez jakiś czas funkcjonowały dwa równolegle, a ułatwi ci to całą procedurę. Samo założenie konta jest banalnie proste i w wielu bankach możesz to zrobić zdalnie, przez internet, bez konieczności wizyty w placówce. Przygotuj tylko dane swoje i firmowe, czyli nazwę, adres, NIP, REGON i PKD. Umowę można podpisać w oddziale lub u kuriera. Skany dokumentów firmy mogą być potrzebne, ale nie muszą, bank może zweryfikować dane za pomocą dostępnych w sieci baz. Konto uruchomione? Świetnie! Zanim jednak zlikwidujesz stare, musisz wykonać kilka prostych, ale ważnych kroków.



1. Podmień dane konta



Zmień numer konta wszędzie tam, gdzie się pojawia. Na fakturach, pieczątkach, stronie internetowej, w mailingach, stopkach, programie do faktur itd. Uważnie pomyśl, gdzie zapisany był numer konta, żeby nie okazało się, że np. zmienisz go wszędzie, ale nie w regulaminie dla swoich klientów. Jeśli bierzesz udział w programach partnerskich lub sprzedajesz coś w sieci, koniecznie podmień także tam swój numer konta.

2. Napisz do kontrahentów



Poinformuj dodatkowo o zmianie np. mailem wszystkich swoich partnerów biznesowych. Nawet jeśli będą mieli numer na fakturze, bez informacji od ciebie może się okazać, że będą wysyłać pieniądze wciąż na stare konto. Możesz też przypomnieć o zmianie, przesyłając nową fakturę ze zmienionym numerem konta.



3. Poinformuj urzędy



Wbrew pozorom nie musisz się wybierać ani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani do Urzędu Skarbowego z formularzem. Możesz to zrobić także przez internet, jeśli posiadasz Profil Zaufany, który uprawnia do składania takich wniosków. Jeśli go nie masz, wizyta będzie niestety konieczna. Formularz, który musisz wypełnić w US w to CEIDG-1, ten sam, który służył do zakładania działalności oraz NIP-2. W obu przypadkach konieczne jest podanie wszystkich kont firmowych, pominąć możesz jedynie to, które będzie zlikwidowane. Masz na to 7 dni. W ZUS-ie należy wypełnić ZUS ZBA. Masz na to 14 dni. Zmiany nie wiążą się z żadnymi opłatami.



4. Wypowiedz umowę



Stare konto najlepiej zamknąć dopiero wtedy, kiedy wpłyną na nie wszystkie spodziewane płatności. Większość kont firmowych ma miesięczny okres wypowiedzenia, który obowiązuje po miesiącu, w którym do banku wpłynęło wypowiedzenie. Trzeba się liczyć z koniecznością osobistego odwiedzenia banku i uiszczenia płatności do momentu rozwiązania umowy. Pamiętaj też, że jeśli korzystasz z karty do konta firmowego, to na nową prawdopodobnie będzie trzeba chwilę poczekać. Warto wypowiedzieć umowę w takim momencie, kiedy nowa karta już dotrze, a stara nie będzie potrzebna.



5. Ciesz się nowym kontem



Zmiana rachunku to jest pewne wyzwanie, zwłaszcza dla większych firm, ale nie bój się jej. Może się okazać, że przyniesie wam wiele korzyści. Banki dla nowych klientów szykują zwykle dodatkowe profity i benefity. Niższe opłaty, wyższe oprocentowanie, a może specjalnie przygotowana dla was oferta kredytowa? Bank to nie urząd, a umowa o otwarcie konta firmowego to nie akt małżeństwa. Wybierz takie konto, które będzie najbardziej ci odpowiadać i korzystaj z niego z radością!

