Zmiany w rejestracji spółek przez internet, szczegóły zakupu "Damy z łasiczką". Przegląd (e)prawny 13.01.2017

Rada Ministrów: Zmiany w rejestracji spółek

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw Kodeks spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Założono podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego przez rezygnację z możliwości korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 (tj. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym). O problemach związanych ze stosowanym obecnie trybem rejestracji pisaliśmy już wcześniej.

Do założenia spółki z o.o. w trybie S-24 stosowane będą nadal: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

KE i europejska gospodarka danych

W tym tygodniu oprócz zmian w zasadach e-prywatności Komisja Europejska zaproponowała rozwiązania polityczne i prawne sprzyjające rozwojowi europejskiej gospodarki danych. Propozycja ta jest elementem strategii jednolitego rynku cyfrowego. Szacuje się, że w 2015 r. unijny sektor danych cyfrowych był wart 272 mld euro (roczny wzrost na poziomie 5,6 proc.). Do roku 2020 może on zatrudniać już 7,4 mln pracowników. Dane cyfrowe można wykorzystywać do ulepszania życia codziennego pod niemal każdym względem.

Dodajmy, że we wrześniu 2016 roku Polska rozpoczęła prace nad wypracowaniem wspólnego konstruktywnego stanowiska państw UE (skupionych w tzw. „grupie 14 państw podobnie myślących” w sprawach cyfrowych – grupa Like-Minded) dotyczących planowanej inicjatywy mającej zapewnić swobodny przepływ danych w ramach Unii Europejskiej. Prace nad stanowiskiem trwały do końca listopada. Szczegóły na ten temat znajdziecie na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Szczegóły o zakupie kolekcji Czartoryskich

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało dokumenty dotyczące zakupu kolekcji Czartoryskich. Pierwszy z nich to umowa darowizny i sprzedaży ruchomości należących do Adama Karola Czartoryskiego i Fundacji XX Czartoryskich (Adam Karol Czartoryski jest donatorem ruchomości osobistych a Fundacja sprzedawcą należących do niej zbiorów). Drugi – to umowa (przedwstępna) darowizny nieruchomości krakowskich Fundacji Książąt Czartoryskich.

Opublikowanie dokumentów należy pochwalić, bo jest to najbardziej przejrzysta forma informowania o działaniach ministerstwa.

Całkowita należność za zakupioną kolekcję wpłynęła na konto Fundacji XX Czartoryskich (równowartość 100 mln euro wg średniego kursu wymiany NBP). Należność obejmuje zakup ruchomości należących do Fundacji XX Czartoryskich oraz roszczeń (w tym do strat wojennych oraz pozostałego majątku byłej Ordynacji Sieniawskiej XX Czartoryskich).

Sztaby wyborcze, prokuratura i watchdogi

Warszawski sąd uwzględnił zażalenie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania dotyczącego możliwego popełnienia przestępstwa przez KW Bronisława Komorowskiego i KW Andrzeja Dudy. Te komitety pomimo ustawowego maksymalnego terminu 14 dni nie przekazały Sieci Obywatelskiej żądanych informacji na temat m.in. wykazu wszystkich umów, zawartych podczas kampanii wyborczej przez Komitety Wyborcze Kandydatów na Prezydenta RP. Zdaniem sądu śledztwo umorzono przedwcześnie, bo nie dokonano wszystkich czynności procesowych w sprawie. Szczegóły na stronie Sieci Obywatelskiej.

NIK o walce ze smogiem na Śląsku

NIK opublikowała raport na temat eliminacji niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim. Ocena podjętych działań jest negatywna i przy ich obecnym tempie po prostu nie da się określić kiedy będzie można zaobserwować poprawę. Przy okazji Izba wnioskuje do Ministra Środowiska o pilne ustanowienie, w porozumieniu z Ministrem Energii i Ministrem Rozwoju, standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz określenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Reforma edukacji: co z podręcznikami?

MEN przekazało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Sprzedawcy książek telefonicznych vs. UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie przeciwko sprzedawcom książek telefonicznych z Dąbrowy Górniczej (Optima Daniel Biernat oraz Sołtysik Marcin Matel). Konsumenci skarżą się, że po odstąpieniu od umowy zakupu produktów nie dostają zwrotu pieniędzy lub otrzymują go po bardzo długim czasie. Urząd podjął działania po skargach konsumentów, którzy nie otrzymywali pieniędzy, albo musieli na nie długo czekać po prawidłowym odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Czy licencjobiorca może naruszyć prawa nabywcy praw autorskich?

Na to jakże ciekawe pytanie odpowiada Czasopismo Lege Artis, które opisuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jest to ciekawy przykład sytuacji, gdy ktoś dopatrzył się naruszenia praw autorskich i jednocześnie zarzucał komuś niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej przeniesienia tych praw. Ciekawe.

Uchodźca pozywa Facebooka za fałszywe newsy

Wspomniany syryjski uchodźca zrobił sobie selfie z Angelą Merkel, ale potem został kłamliwie opisany jako sprawca przestępstw, których nie popełnił. Prawnik reprezentujący uchodźce uważa, w tym przypadku sensowne jest pozwanie Facebooka, który po przegranej może się zniechęcić do tolerowania fałszywych newsów. O szczegółach sprawy pisze Business Insider.

