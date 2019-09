Zmiany w bankowości

Zmian dotyczą głównie posiadaczy kont bankowych oraz kart płatniczych. - Nowe regulacje obejmują swoim zasięgiem systemy bankowości internetowej, logowanie do e-bankowości i kantorów internetowych, płatności kartami w internecie i transakcje zbliżeniowe – wylicza Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl.

Podczas logowania do e-systemu bankowości internetowej, oprócz standardowego loginu i hasła będziemy musieli podawać dodatkowo hasło z wiadomości SMS lub zatwierdzać operację w aplikacji mobilnej. Proces ten może się różnić w zależności od instytucji. W wybranych bankach dodatkowe potwierdzenie będzie konieczne przy każdym logowaniu, inne będą domagać się użycia zabezpieczeń pomocniczych znacznie rzadziej. Dodatkowe weryfikacja będzie również wymagana przy dokonywaniu płatności kartami w internecie oraz przy sprawdzaniu historii konta starszej niż 90 dni.

Zmieni się też sposób, w jaki płacimy zbliżeniowo. Do tej pory dokonując płatności poniżej kwoty 50 zł nie musieliśmy podawać PIN-u. Jeżeli ktoś dokonywał kartą jedynie płatności niskokwotowych, właściwie mógł nigdy nie trafić na konieczność wpisania kodu zabezpieczającego. Aktualnie będzie to niemożliwe. Co piątą transakcję zbliżeniową – także poniżej 50 zł – karta wymusi wprowadzenie kodu PIN.

Nowe zasady korzystania z kart płatniczych i kont internetowych zaczęły obowiązywać od 14 września 2019 roku (sobota).

Źródło: Bankier.pl