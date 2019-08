Zmarnowany urlop – czego może domagać się rozczarowany turysta?

W dobie nowych technologii, gdy informacja o nieudanym wypoczynku wraca do kraju szybciej niż rozczarowany turysta, touroperatorzy powinni szczególnie sumiennie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań. Nic bardziej mylnego. Liczba skarg, jaka co roku trafia do urzędu ochrony konkurencji i konsumentów, wskazuje, że część turystów zamiast wspomnień relaksu przywozi z wakacji długą listę rozczarowań.