ZIPSEE: W tym roku branża RTV i IT odczuje pierwsze pozytywne efekty rządowej walki z oszustwami podatkowymi

– Podchodzimy bardzo optymistycznie do 2017 roku. Jestem przekonany, że będzie to dobry rok dla całej branży z kilku powodów. Liczymy, że w tym roku odczujemy pierwsze efekty działań rządowych w zakresie wyłudzeń VAT. Wyeliminowanie oszustów podatkowych z naszej branży pozwoli na powrót normalnej konkurencji, normalnego rynku dla uczciwych przedsiębiorców – ocenia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Michał Kanownik, prezes zarządu ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, organizacji zrzeszającej największe firmy branży elektronicznej.

1 stycznia weszły w życie przepisy, które wprowadzają mechanizm odwrotnego obciążenia VAT na transakcje procesorami i solidarną odpowiedzialność na handel dyskami twardymi. Raport Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT (ZIPSEE) „Cyfrowa Polska” oraz kancelarii DLA Piper szacuje skalę wyłudzeń VAT w tych obszarach na 350–400 mln zł rocznie.

– Walka z nadużyciami podatkowymi to eliminacja nieuczciwych konkurentów, z którymi nigdy uczciwa firma nie jest w stanie wygrać – wskazuje ekspert.

Jak podaje ZIPSEE, ofiarami oszustów padają często uczciwe firmy, które zawierając transakcje z nieuczciwymi podmiotami, legitymizują ich działalność. Jedną ze skutecznych metod w walce z nimi jest mechanizm odwrotnego obciążenia, gdzie podatek odprowadza ostateczny odbiorca (a nie sprzedawca). Rozwiązanie sprawdziło się przy telefonach, tabletach i laptopach, gdzie skala nadużyć znacznie spadła.

– Druga korzyść z uregulowania tej sytuacji polega na tym, że uczciwe firmy przestaną się obawiać konsekwencji swoich działań na rynku, które mogą być nieopatrznie zinterpretowane przez kontrole skarbowe. Firmy boją się tego, że urząd skarbowy za kilka lat zakwestionuje transakcję, bo jakiś urzędnik stwierdzi, że można było zapłacić inny podatek – tłumaczy Kanownik.

W marcu tego roku wchodzi w życie zreformowana administracja podatkowa, która wprowadza surowsze kary za wykroczenia skarbowe.

– Konstytucja dla Biznesu premiera Morawieckiego oraz planowana reforma systemu podatkowego daje przedsiębiorcom nadzieję, że interpretacyjność przepisów będzie stabilna, a to pozwoli na śmielszą i odważniejszą działalność biznesową w tym zakresie. Firmy mają się skupiać na biznesie, a nie na kwestiach prawnych – przekonuje prezes ZIPSEE.

Nowe regulacje prawne to zdaniem Kanownika niejedyne czynniki, które wpłyną pozytywnie na branżę elektroniczną w 2017 roku. Innym są inwestycje w nowe technologie. Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z nowoczesnych rozwiązań, które pomagają w zarządzaniu i prowadzeniu firm. Branży sprzyjają też rządowe zapowiedzi inwestycji. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawieckiego kładzie nacisk na zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

– Zapowiedzi rządu na temat inwestycji w start-upy i innowacyjność polskiej gospodarki dają ogromne szanse na to, że ruszy inwestowanie w nowe technologie przez przedsiębiorców, którzy do tej pory wstrzymywali się z pewnymi decyzjami inwestycyjnymi z uwagi na niepewność sytuacji oraz wstrzymanie budżetu unijnego na te cele. To dobrze wróży całej branży – ocenia ekspert.

Rynek nowoczesnych technologii powinny też napędzić zamówienia publiczne. Z danych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji wynika, że w 2016 roku liczba wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych spadła o blisko 33 proc. względem 2015 roku. Zamawiający ogłosili ok. 6,8 tys. postępowań dotyczących dostaw i usług teleinformatycznych, czyli o ponad 3,3 tys. mniej niż rok wcześniej. Eksperci oczekują jednak ożywienia w tym zakresie.

– Zakładam, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy tego roku inwestycje wykorzystujące fundusze unijne ruszą w samorządach i administracji publicznej. To napędzi rynek dystrybucji i produkcji sprzętu elektronicznego na polskim rynku w II półroczu – analizuje Michał Kanownik.

Dystrybucję sprzętu RTV i IT napędzać będą również dobre nastroje konsumentów. Jak wynika z danych ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, rozwija się rynek nowoczesnej elektroniki użytkowej. Choć spadł popyt na komputery, to wzrosła sprzedaż m.in. smartfonów, drukarek, telewizorów oraz dysków twardych.

– Zakładamy, że ta tendencja się utrzyma. Liczymy na bardzo dobre wyniki laptopów i smartfonów, które utrzymują bardzo wysoki poziom sprzedaży. Polacy mają cały czas niedosyt, chcemy gonić Europę i świat. Coraz częściej potrafimy korzystać z wszystkich funkcjonalności nowoczesnego sprzętu, co pomaga zachęcać Polaków do zakupu jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń – prognozuje prezes ZIPSEE.