Zielone światło dla przyszłych naukowczyń

Brak dziewcząt, które swoją przyszłość wiązałyby ze STEMem (science, technology, engineering, math) to wciąż poważny problem. Jak mówi rektor AGH w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, jedynie 35% studentów jego uczelni to dziewczyny, a 37% stanowią doktorantki. Często brak zainteresowania naukami ścisłymi wynika z roli społecznej kobiety. Zgodnie z panującym stereotypem, lepiej sprawdzają się one w zawodach humanistycznych. Mimo, że kobiet, które decydują się na karierę naukową jest z każdym rokiem coraz więcej, nie przekłada się to na prestiżowe stanowiska zajmowane przez najzdolniejsze z nich. Wystarczy wspomnieć, że obecnie w Polsce nie ma ani jednej kobiety rektorki uniwersytetu.

Dotykanie technologii, zabawa nauką

Wydarzenie poświęcone było naukom ścisłym, technologii, inżynierii oraz matematyce. Dzieci uczestniczyły w interaktywnych warsztatach i zajęciach praktycznych, które poprzez zabawę miały pomóc im odkryć tajniki nauki. Polska edycja g4g jest częścią międzynarodowego projektu.

Od 2010 roku lokalne edycje wydarzenia odbywają się m.in. w Brazylii, Meksyku, Australii, Indiach, USA i Chinach. W projekcie wzięło udział już ponad 10 tysięcy dziewczynek, które mogły przekonać się na własne oczy, że posiadanie umiejętności technicznych nie jest wyłącznie domeną chłopców. „Greenlight for girls” od lat inspiruje młode uczennice do pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotów STEM. Projekt zaangażował już prawie 1,5 tysiąca wolontariuszy – ekspertów związanych z naukami ścisłymi oraz branżą IT, którzy wprowadzili dziewczynki do świata nauki w zabawny i ekscytujący sposób.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się 22 września w Krakowie w budynkach Wydziału Telekomunikacji oraz Wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Partnerami wydarzenia były: Relativity, Ocado Technology Poland, AON, Nokia, GE Healthcare, Szkoła 3.0, Robotowo, Sabre, Motorola Solutions, Sabre Women in Technology, KreaTech, Aptiv, ABB, Guidewire.

Greenlight for girls jest organizacją międzynarodową powołaną do inspirowania dziewcząt różnego pochodzenia i w każdym wieku do rozwoju w dziedzinach STEM poprzez wprowadzanie ich do świata nauki w zabawny i ekscytujący sposób. Założona w Brukseli organizacja bardzo rozrosła się od swoich początków w 2010 roku, docierając do ponad 10 tys. dziewcząt na 5 kontynentach i angażując ponad 1300 wolontariuszy. Zarząd greenlight for girls jest zaangażowaną grupą naukowych i technologicznych profesjonalistów, ekspertów w zakresie równości płci i międzynarodowych edukatorów z Europy, Ameryki Północnej, Indii i Afryki. Partnerzy greenlight for girls są osobami i organizacjami dzielącymi ogólną wizję wprowadzania pozytywnych zmian w przyszłości naszych dzieci i społeczeństw.

Źródło: Cisco