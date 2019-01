Zgubiłeś dowód? Możesz to zgłosić przez internet

Straciłeś dowód? Możesz zgłosić to przez internet, jednak musisz posiadać Profil Zaufany. Jeśli jeszcze nie masz takiego profilu, sprawdź, jak go założyć.



Uwaga! Pamiętaj, że w zgłoszeniu utraty/kradzieży lub uszkodzenia dowodu osobistego nikt nie może Cię wyręczyć. Musisz to zrobić osobiście. W przypadku dzieci do 18. roku życia, osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych w ich imieniu formularz mogą złożyć odpowiednio – rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Co dalej? Przejdź na stronę www.obywatel.gov.pl.



A teraz po kolei:

Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.

Zaloguj się na swój Profil Zaufany.

Wybierz, co chcesz zgłosić — utratę lub uszkodzenie dowodu. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze twojego dowodu — wybierz sposób, w jaki dostarczysz go do urzędu.

Nie musisz wybierać urzędu, który przyjmie twój wniosek. System wyświetli adresata (urząd, który wydał twój dowód).

Odpowiedz, czy i w jaki sposób chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.

Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie.

Wyślij zgłoszenie. Wyświetli się komunikat, że zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu — zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Usługa jest w pełni bezpłatna. Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni Twój dowód osobisty. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez Internet. Zatrzymaj zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.



Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości. Teraz potrzebujesz nowego dowodu osobistego. Wniosek o jego wydanie również możesz złożyć online. Sprawdź, jak to zrobić.

Uwaga! Jeżeli twój dowód zaginął lub ktoś ci go ukradł — zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom. Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego, a jeżeli podejrzewasz, że Twój dowód został skradziony zawiadom również Policję.

Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni twój dowód.



Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji