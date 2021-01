„Mały ZUS plus” jest to rozwiązanie, na mocy którego składki na ubezpieczenia społeczne będą wyliczane od podstawy zależnej od wysokości dochodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast składkę zdrowotną należy opłacać w pełnej wysokości.

Z „małego ZUS plus” mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2020 roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona przez niepełny rok, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi może jednak skorzystać tylko taki przedsiębiorca, który w 2020 roku prowadził działalność przez przynajmniej 60 dni.

Jak dokonać zgłoszenia do ZUS? Przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z ZUS poprzez druk ZUS ZWUA z kodem, z którym jest obecnie zarejestrowany. Następnie musi ponownie dokonać zgłoszenia poprzez złożenie dokumentu ZUS ZUA z kodem 05 90 albo 05 92.

- W tym roku możliwość zgłoszenia do „małego ZUS plus” może być pomocna dla wielu przedsiębiorców, których w 2020 roku spotkały negatywne skutki pandemii COVID-19. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że poza przychodem niższym niż 120 000 złotych należy też wykazać dochód niższy niż 76 991 złotych i dopiero wówczas będzie możliwość obniżenia ZUS. W tej sytuacji przedsiębiorca, który ma np. 200 000 złotych przychodu, ale tylko 50 000 złotych dochodu, nie może skorzystać z "małego ZUS plus". Dlatego moim zdaniem to kryterium dochodowe powinno być decydujące – tłumaczy Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt.

Należy zaznaczyć, że osoby, które korzystały do tej pory z „małego ZUS plus”, mogą kontynuować, pod zwykłymi warunkami: jeżeli w poprzednim roku ich przychód nie był wyższy niż 120 tysięcy złotych oraz prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Z „małego ZUS plus” przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy, w czasie których prowadził działalność gospodarczą.