Zgłoś się do programu stypendialnego i rozpocznij karierę już w liceum

Program jest skierowany do uczniów w wieku 15–19 lat, którzy interesują się naukami przyrodniczymi i ścisłymi oraz mają już za sobą pierwsze doświadczenia i pomysły, co chcieliby dalej z tym zrobić. Martyna Strupczewska, kierownik ADAMED SmartUP zaznacza, że kierowany jest do tych najzdolniejszych.

Rekrutacja do 5. edycji programu ADAMED SmartUP jest otwarta i potrwa jeszcze do 15 stycznia. Aby wziąć w niej udział, należy się zarejestrować na stronie programu i spróbować swoich sił w specjalnie zaprojektowanej grze alternatywnej rzeczywistości. Uczestnicy zmierzą się tam z zadaniami z zakresu biologii, chemii, astrofizyki i informatyki w czterech laboratoriach naukowych.

Inspiracją do innowacyjnego, wirtualnego sposobu rekrutacji były najlepsze programy rekrutacyjne na świecie np. Centrali Łączności Rządowej w Wielkiej Brytanii. W trakcie gry uczestnik dostaje zaszyfrowane wskazówki i zagadki o zwiększającym się poziomie trudności. Na wynik nie wpływa szybkość odpowiedzi, lecz umiejętność wykorzystywania informacji z różnych źródeł i kreatywne podejście do rozwiązania problemów. Gra ma wyłonić zwycięzców cechujących się wysokim ilorazem inteligencji, zdolnością myślenia „out of the box” i szybkiego łączenia faktów.

Uczestnicy, którzy najlepiej poradzą sobie w tym etapie, zostaną poproszeni o przesłanie aplikacji ze swoimi osiągnięciami. Spośród nich, 50 uczestników otrzyma zaproszenie na letni obóz naukowy, w trakcie którego będą mogli rozwijać swoje zainteresowania pod okiem praktyków i naukowców.

Dziesiątka najlepszych uczestników obozu ma szansę na 10-miesięczne, indywidualne konsultacje naukowe z profesjonalistami, szyte na miarę każdego z nich. Natomiast trójka najlepszych otrzyma stypendium naukowe, które wynosi 40 tys. zł.

Do tej pory w czterech takich obozach udział wzięło 200 uczniów w wieku 15–19 lat, z których 40 zostało laureatami nagrody głównej, a 9 otrzymało stypendia naukowe.

Jak podkreśla, ADAMED uważnie śledzi dokonania swoich stypendystów. Większość z nich studiuje już na najbardziej prestiżowych polskich i zagranicznych uczelniach, część prowadzi pierwsze, własne projekty naukowe.

