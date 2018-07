Zgarnij "Social Impact" - nagrodę dla firm oferujących produkty wspierające cele polityki zrównoważonego rozwoju

Według prognoz do 2030 roku ludność świata wzrośnie do 8,5 miliardów. Świat stoi więc przed wyzwaniem zapewnienia odpowiedniej jakość życia, dostępu do edukacji czy pomocy medycznej przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych środowiska. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju wymaga współpracy rządów państw, organizacji obywatelskich, środowisk naukowych i biznesu.

Szacuje się, że rynek produktów wspierających cele zrównoważonego rozwoju jest warty co najmniej 12 bilionów dolarów. Nowe technologie przyczyniają się do realizacji celów społecznych poprzez umożliwienie dostępu do informacji i usług drogą cyfrową, budowania sieci współpracy czy efektywnego gospodarowania zasobami.

W tym roku po raz pierwszy w ramach 19. edycji rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe zostanie przyznana nagroda „Social Impact” dla firm i organizacji, które sukces biznesowy łączą z pozytywnym wpływem oferowanych produktów czy usług na społeczeństwo oraz środowisko, przyczyniając się do realizacji przynajmniej jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.

Aby wziąć udział w rankingu, skupiającym najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa technologicznie na podstawie wzrostu przychodów operacyjnych i zawalczyć o nagrodę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku angielskim. Aplikacje on-line przyjmowane będą do 31 lipca 2018 roku. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 11 października. Partnerem społecznym nagrody „Social Impact” jest Fundacja Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego.

Źródło: Deloitte