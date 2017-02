Żegnaj roamingu! Nie licz na laptopa za 10 zł. Przegląd (e)prawny 3.02.2017

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

Żegnaj roamingu!

Wszystko jest na najlepszej drodze do zniesienia opłat za roaming w UE po 15 czerwca 2017 roku. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady porozumieli się w kwestii uregulowania cen hurtowych. Będą one wynosić 3,2 centa za minutę rozmowy, 1 cent za SMS-a. Ceny transmisji danych będą stopniowo redukowan.

Niestety obserwatorzy rynku telekomunikacyjnego już teraz mówią, że zmiany w roamingu mogą wpłynąć na oferty krajowe. I raczej nie będzie to wpływ korzystny. Operatorzy będą musieli na czymś odbić sobie spadek przychodów.

Rada Ministrów: Doktorat wdrożeniowy

Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych. W nowych regulacjach przewidziano ustanowienie programu „Doktorat wdrożeniowy”, który ma ożywić współpracę i transfer wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. Uczestnik programu ma realizować doktorat w systemie dualnym. Oznacza to, że będzie pracował nad rozprawą doktorską w jednostce naukowej (uczelni lub instytucie naukowo-badawczym) i jednocześnie będzie zatrudniony w podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Należy zauważyć, że projekt przepisów został ostro skrytykowany przez środowisko akademickie.

Laptop za 10 zł? Sorry, to nie przejdzie

Sklep Morele.net przez pewien czas oferował laptopy za 10 zł. Prawdopodobnie w efekcie błędu. Prawnik Jakub Kralka tłumaczy w Bezprawniku, że w tym przypadku sklep raczej nie będzie musiał realizować zamówień. Nawet gdyby iść do sądu to prawdopodeobnie sklep wygra.

W Dzienniku Internautów również podejmowaliśmy ten temat. Błędy się zdarzają, po prostu.

GIODO i nowe przepisy o ochronie danych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zaproponował projekt przepisów, które mają uregulować to, czego nie będą regulować nowe unijne przepisy o ochronie danych. Propozycja uwzględnia unormowania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten ma charakter roboczy i będzie sukcesywnie uzupełniany o dodatkowe regulacje.

Jak zauważa Fundacja Panoptykon pomysły GIODO wzbudziły pewne kontrowersje. Dotyczy to szczególnie długiego terminu na załatwienie sprawy obywatela przez urząd – minimum 6 miesięcy.

UOKiK ostrzega przed e-sklepami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że otrzymuje skargi od konsumentów na działania dwóch sklepów internetowych: www.mojezakupy.net oraz www.enbutique.com. Pierwszy prowadzony jest przez spółkę Loras z Warszawy, natomiast drugi - przez Heligo Polska z Poznania. Prezesem zarządu tych dwóch spółek jest ta sama osoba. Obie strony internetowe mają podobną szatę graficzną oraz ten sam numer infolinii. Konsumenci są zachęcani do zakupu towarów dużymi promocjami lub obniżkami cen. Jednak, jak wynika z sygnałów docierających do UOKiK oraz informacji pozyskanych z internetu, zakupione towary nigdy nie trafiają do nabywców.

Koniec regulacji SMS-ów

Prezes UKE podpisał decyzje deregulacyjne dla rynku świadczenia usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w sieciach telefonii ruchomej.Nowe decyzje uchylają obowiązki ciążące od 2010 r. na operatorach mobilnych: Polkomtel sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., P4 sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A. Zdaniem urzędu po 6 latach, wskutek rosnącego znaczenia usług OTT (głównie komunikatorów), spadku cen transmisji danych oraz powszechnej dostępności smartfonów, rynek usług SMS charakteryzuje skuteczna presja konkurencyjna. Dalsza regulacja stała się bezzasadna.

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych MEN

MEN przypomina, że 1 stycznia 2017 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Rejestr prowadzony jest przez Ministra Edukacji Narodowej w systemie teleinformatycznym. Stanowi ono narzędzie wspomagające dyrektorów szkół i placówek, w pozyskiwaniu informacji o nieukaraniu karami dyscyplinarnymi osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Szczegóły na stronie MEN.

Austriacy przeciwko CETA i TTIP

Pod petycją przeciwko transatlantyckim umowom o wolnym handlu: między UE i Kanadą (CETA) oraz UE i USA (TTIP) podpisało się w Austrii ponad 550 tys. osób. Zgodnie z austriackim prawem, jeśli liczba sygnatariuszy petycji przekroczy 100 tys., dokument musi być przedmiotem debaty parlamentarnej. O sprawie pisze Gazeta Prawna.

Komisja Europejska i postępowania w sprawie e-handlu

Komisja Europejska uruchomiła trzy postępowania dotyczące praktyk e-commerce. W pierwszym sprawdza, czy Asus, Denon & Marantz, Philips i Pioneer naruszyły przepisy UE poprzez ograniczanie sprzedawcom możliwości ustalania własnych cen. Drugie postępowanie dotyczy porozumień pomiędzy Valve Corporation oraz wydawcami gier (m.in. Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media). Trzecie dotyczy rynku hotelowego. Szczegóły na stronie Komisji Europejskiej.