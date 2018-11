Zegarki miSafes dla dzieci są łatwym celem cyberataku

miSafes to niedrogie urządzenia (ok. 50 zł) wyposażone w GPS oraz modem GSM. Po zainstalowaniu w nich karty SIM można rozmawiać z dzieckiem, wysyłać mu wiadomości, sprawdzać, gdzie aktualnie przebywa oraz otrzymać wezwania SOS. Jednak analityk bezpieczeństwa Alan Monie z Pen Test Partners, firmy zajmującej się testowaniem zabezpieczeń sieciowych, odkrył w zegarkach dla dzieci oferowanych przez firmę miSafes poważne luki. Luka została wykryta za pomocą Burpa – ogólnodostępnego narzędzia do testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych.

