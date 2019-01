Zegarek Citizen Eco Drive - czy energia świetlna rzeczywiście działa?

Zasilanie światłem

Z początku byliśmy przekonani, że zegarek Citizen Eco Drive do prawidłowego działania potrzebują przede wszystkim światła słonecznego. Jak jednak zapewnia producent i co potwierdziło się w praktyce, równie dobrze mogą ładować się przy świetle sztucznym. Co to właściwie oznacza? Na całe szczęście nie musimy stać z podstawionym zegarkiem przy lampce. Wystarczy, że założymy zegarek na rękę i przebywamy w pomieszczeniach, gdzie włączone jest światło, chociaż w większości przypadków testowaliśmy poprawne ładowanie na zewnątrz.

Tryb oszczędzania energii

Zegarki Citizen Eco Drive wyposażone są w tryb oszczędzania energii. Do jego włączenia wystarczy użyć jednego przycisku. Jak on działa? Po jego włączeniu zegarek nadal odmierza czas, jednak nie czyni tego w sposób widoczny. Wystarczy jednak, że wychwyci jakiekolwiek światło, aby pokazać aktualną godzinę (mogą to być np. promienie słoneczne). Trudno powiedzieć ile energii dzięki temu zaoszczędzimy. Nasz zegarek testowaliśmy przez tydzień i działał bez zarzutu, niemniej podobno szacuje się, że na jednym ładowaniu (ok. 8 godzin), zegarek potrafi działać nawet do 6 miesięcy. Przyznajemy, że ten czas nam zaimponował, nie możemy tego jednak w pełni potwierdzić.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Jak w każdym zegarku, tak i w naszym testowanym, dużą uwagę przywiązaliśmy do jego wyglądu. To poza odmierzaniem czasu przecież jego podstawowa funkcja - musi dobrze pasować do ubioru. Postawiliśmy na klasyczny i jednocześnie dość ciekawy model Promaster, którego tarcza posiada średnicę na poziomie 44 mm. Naszym zdaniem to przyzwoity i bardzo dobrze wykonany chronometr. Wyróżnia go stalowa, solidna bransoleta oraz tarcza w kolorze czarnym. Duży plus stanowią jednocześnie większe wskazówki, dzięki czemu łatwo można odczytać godzinę nawet po zmroku.

Czy zegarek jest wart swojej ceny?

Testowany model w większości sklepów kosztuje prawie 1000 złotych, jednak w promocji można go nabyć za mniej niż 800 zł. To dużo i mało, w zależności od tego, na co zwracamy uwagę. Trudno jednak wymagać, aby za tak dobrą jakość i zaawansowaną technologię zapłacić mniej, dlatego wydaje nam się, że jest to dobra cena w stosunku do jakości. Ogólny test wyszedł bardzo pozytywnie, dlatego też możemy śmiało polecić zegarek Citizen Eco Drive.