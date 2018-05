Żebyś się nie przejechał. Sprawdź historię pojazdu

Uwaga użytkownika internetu to jeden z zasobów, który jest coraz trudniej dostępny. Z rytmu wybijają nas powiadomienia z Facebooka, Twittera, nowy email i wiele innych. Efektem tego jest coraz bardziej rozdrobnione skupienie. Dlatego coraz ważniejsze jest nie to, jakie treści chcesz przekazać użytkownikowi, ale w jaki sposób. Stąd kwestie takie jak UX, dopasowanie strony do przyzwyczajeń odbiorców czy jasne, wyraźne CTA są coraz bardziej istotne. W tym artykule postaram Ci się pokazać, jak powinien być stworzony formularz zapisu do newslettera, tak by generował jak największą ilość leadów bądź rejestracji. więcej