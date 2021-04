Zdrowy sen dzięki poduszce ortopedycznej

Na sen wpływa wiele różnorodnych czynników. Począwszy od stylu życia, poprzez stan zdrowia, a skończywszy na materacu, na którym śpisz. To wszystko ma znaczenie, jeśli chcesz wysypiać się i być pełnym energii o poranku. O co warto szczególnie zadbać, gdy czujesz, że Twój sen nie jest taki, jaki mógłby być?

Jak zadbać o sen?

Chcesz zadbać o zdrowy sen? Zastanawiasz się, jak się wyspać? Wystarczy, że codziennie będziesz pamiętać o kilku prostych wskazówkach.

Przed snem postaraj się nie korzystać z elektroniki, która emituje światło niebieskie. Dlatego odłóż telefon, laptopa czy tablet minimum 2 godziny przed snem.

Zadbaj o odpowiednią temperaturę w sypialni. Przed spaniem wywietrz pomieszczenie. Sen jest znacznie lepszy w trochę niższej temperaturze.

Zadbaj o swój komfort. Postaw na przewiewną pościel, dzięki której utrzymasz odpowiednią temperaturę ciała w trakcie snu i nie będzie Ci ani za zimno, ani za gorąco.

Zjedz ostatni posiłek przed snem kilka godzin wcześniej. Dzięki temu Twój sen będzie lepszy.

By odprężyć się przed spaniem, możesz wspomóc się także kąpielą i olejkami eterycznymi.

Dla kogo poduszka ortopedyczna?

Poduszka ortopedyczna jest świetnym wyborem dla każdej osoby, która zmaga się ze zwyrodnieniami kręgosłupa, przewlekłymi migrenami, a także tych osób, którzy ze względów zdrowotnych są zmuszeni przebywać dłuższy czas w pozycji leżącej. To jednak nie wszystko. Są także specjalne poduszki ortopedyczne dla osób, które mają problemy z chrapaniem w czasie snu. Co więcej, w wielu przypadkach warto zdecydować się na poduszkę ortopedyczną, by złagodzić napięcia mięśniowe. To również pozwoli Ci obudzić się rano bez nieprzyjemnego uczucia drętwienia czy bólu karku, kończyn i pleców.

Jaką poduszkę ortopedyczną wybrać?

By wybrać dobrą poduszkę ortopedyczną, należy najpierw przeanalizować: pozycję, w jakiej śpimy, budowę ciała, a także twardość materaca. Inną poduszkę wybierzemy w zależności od tego, czy śpimy na plecach, na boku, czy na brzuchu. Konkretne modele będą różniły się wyprofilowaniem, a także wysokością. Istotna jest także budowa ciała - osoby o szerszych barkach potrzebują wyższej poduszki, jeśli śpią na boku. Twardość aktualnego materaca nie pozostaje bez znaczenia - miękki materac zupełnie inaczej się ugina niż ten twardy, szczególnie gdy leżymy na boku. Dlatego dobrze także i to uwzględnić podczas dobierania odpowiedniej poduszki.

Dobry materac to podstawa!

Sama poduszka nie wystarczy, jeśli śpisz na nieodpowiednim materacu. Warto poświęcić czas, by znaleźć materac dostosowany do swoich potrzeb. Najlepszym sposobem na wybranie materaca jest przetestowanie jego wygody. Warto poleżeć na wybranych materacach kilka minut w sklepie i sprawdzić, czy czujesz odprężenie i rozluźnienie mięśni - i to w różnych pozycjach. Jeśli tak, to jesteś na dobrej drodze. Co jeszcze dobrze uwzględnić? Dobrze dopasować twardość do swojej wagi, wieku i stanu zdrowia. Jeśli materac ma być dla dwóch osób, które znacząco różnią się wagą, to dobrym pomysłem będą materace sprężynowe - mają one kilka punktów podparcia, a także większą elastyczność punktową, dzięki czemu można spokojnie spać, nawet gdy partner właśnie kręci się w trakcie snu.

Dbanie o jakość swojego snu jest najlepszą decyzją, jaką możemy podjąć. Wysypianie się poprawia nasze zdrowie, samopoczucie, a także wydajność w pracy. Najwyższy czas zatroszczyć się o swój sen!