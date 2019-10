Zdobycie pokoju w akademiku krok po kroku

Dom studencki jest łatwym rozwiązaniem na przeżycie w trakcie wymagającego okresu studiowania. Dla wielu żaków mowa tu o właściwie jedynym sposobie, aby w pełni nacieszyć się akademicką rzeczywistością. Nie należy jednak liczyć, że w tych uniwersyteckich można jedynie się bawić, nie bacząc na konsekwencje – nie bez znaczenia jest fakt istnienia regulaminów i zasad, które należy bezwzględnie przestrzegać. Plus pozostają jeszcze formalności, aby otrzymać własny kąt.

Załatwianie miejsca w akademiku

Jeśli chodzi o wymagania związane z przydzielaniem miejsc w akademiku, to są one analogiczne we wszystkich uczelniach w Polsce. Osoby chcące liczyć na pierwszeństwo w tej kwestii muszą:

mieszkać w znacznej odległości od uczelni, w której pobierają naukę,

znajdować się w niekorzystnej dla siebie sytuacji finansowej (mowa tu o, chociażby niskim miesięcznym przychodzie rodziny),

znajdować się w trudnej sytuacji (wyróżnić można niepełnosprawność czy konieczność samodzielnego wychowywania dziecka),

studiować stacjonarnie,

przedstawić dokumenty potwierdzające chorobę o charakterze przewlekłym,

mieć małżonka w tym samym domu studenckim, do którego aplikuje się o miejsce,

przedłużyć swój wcześniejszy pobyt.

Warto też wspomnieć o wariancie, w którym wcześniej studiujący student chciałby przenieść się ze stancji do akademika. Wówczas przy przydzielaniu pokoju bierze się pod uwagę następujące aspekty:

zaliczone egzaminy,

średnią,

czynności opcjonalne związane z uczelnią.

Przy tym nie oznacza to, że nie spełniając wyżej wymienionych kryteriów, dana osoba nie ma co liczyć na pokój w akademiku. Najważniejsze i tak jest to, ile ostatecznie chętnych będzie na jedno miejsce. Możliwości na jego otrzymanie można również dopatrzyć się w sytuacji, gdy studiujemy na jednej uczelni, a chcemy kontynuować naukę na drugiej.

Podsumowanie

Mimo że opisane kryteria mogą przeszkodzić niektórym osobom w dziedzinie zdobycia pokoju, bez obaw. Ostatnimi czasy powszechnym rozwiązaniem jest prywatny akademik, w którym jego otrzymanie jest znacznie prostsze i bardziej prawdopodobne.