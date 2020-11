Zdalni pracownicy narażeni na ataki vishingowe. Przestępcy dzwonią do ofiar. Przypadki również w Polsce

Pracownicy zdalni narażeni są na „ataki vishingowe” – ostrzega Check Point Research. Hakerzy zbierają informacje o firmach i ich pracownikach z portalu LinkedIn, po czym starają się wyłudzić dane lub dostęp do prywatnych kont, podszywając się w rozmowach telefonicznych pod innych pracowników firmy, w szczególności działów prawnych, HR czy finansowych. Tego typu praktyki cyberprzestępcze doświadczyły również polskie firmy. Ocenia się, że co tydzień dochodzi do ponad 370 ataków na polskie firmy.