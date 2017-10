Zdalne zarządzanie komputerem w firmie i w domu. Jakie rozwiązanie wybrać?

Na początku warto jednak przyjrzeć się jak działa zdalny dostęp i w jakich sytuacjach znajduje zastosowanie. Najczęstszym przykładem użycia jest pomoc techniczna. Osoba świadcząca takie usługi może szybko i bezpiecznie uzyskać dostęp do komputera klienta, aby przeanalizować problem i znaleźć rozwiązanie. W ten sposób uniknie żmudnych rozmów telefonicznych, przesyłania zrzutów ekranu czy filmów instruktażowych, bowiem technik może działać bezpośrednio na urządzeniu, na którym wystąpił problem.

Aby połączenie doszło do skutku wystarczy aby klient zainstalował na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie i przekazał dane dostępowe osobie świadczącej wsparcie.

Zdalna pomoc techniczna świadczona jest zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych firmach. Oczywiście nie brakuje również przykładów zastosowań niekomercyjnych. Mowa tu o użytkownikach domowych. Osoba biegła w obsłudze komputera może bez przeszkód pomagać rodzinie czy znajomym, gdy na ich komputerze występują problemy. Mało tego, wielu producentów udostępnia swoje oprogramowanie do użytku domowego zupełnie za darmo.

Nie bez znaczenia jest bezpieczeństwo - dając osobie trzeciej całkowity dostęp do naszego pulpitu musimy mieć pewność, że nasze dane nie są narażone na niebezpieczeństwo. Jeden z liderów rynku oprogramowania do zdalnego wsparcia czyli TeamViewer korzysta z szyfrowania przez wymianę klucza prywatnego/publicznego RSA i 256-bitowego szyfrowania sesji AES. Ta technologia bazuje na tych samych standardach, co protokoły https/SSL, a według dzisiejszych standardów jest uważana za całkowicie bezpieczną. Wymiana klucza gwarantuje ponadto pełną ochronę danych na całej trasie.

To nie wszystko, oprócz identyfikatora partnera TeamViewer generuje hasło sesji zmieniane przy każdym uruchomieniu programu i stanowiące dodatkowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do systemu zdalnego. Funkcje, w których bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę, np. przesyłanie plików, wymagają dodatkowego, ręcznego potwierdzenia ze strony partnera zdalnego.

Jakiego programu do zdalnego dostępu użyć w firmie?

Pierwszą propozycją jest wspomniany już TeamViewer. To kompleksowe narzędzie typu „wszystko w jednym" umożliwiające zdalny dostęp, wiele połączeń zdalnych jednocześnie z jednego komputera oraz łączenie się z nieograniczoną liczbą punktów końcowych (komputerów zdalnych).

Ogromną zaletą TeamViewer jest możliwość połączenia pomiędzy wieloma platformami systemowymi (Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows i BlackBerry). Nie bez znaczenia jest również łatwa i przejrzysta konfiguracja, producent chwali się, że oprogramowanie może być gotowe do pracy już w 2 minuty.

Najnowsza wersja TeamViewer sprzedawana jest w formie subskrypcji. Taki model dystrybucji gwarantuje klientowi dostęp do zawsze aktualnej wersji z wszystkimi nowościami i poprawkami zaimplementowanymi przez producenta.

Kolejną ciekawą propozycją jest Radmin. To szybkie i bezpieczne oprogramowanie do zdalnego sterowania i zdalnego dostępu - użytkownik może pracować na komputerze zdalnym tak, jakby przed nim siedział, dostęp do komputera jest możliwy z wielu miejsc. Oprogramowanie oferuje pełną obsługę systemu Windows (32-bitowego i 64-bitowego), transfer plików, tekstowe i głosowe rozmowy między wieloma użytkownikami, uwierzytelnianie Kerberos, 256-bitowe szyfrowanie AES dla wszystkich strumieni danych, dostęp Telnet, obsługę wielu monitorów oraz unikatową technologię DirectScreenTransfer. Radmin wykorzystuje protokół TCP/IP, powszechnie używany w sieciach LAN, WAN i w sieci Internet. Oznacza to, że dostęp do zdalnego komputera można uzyskać z dowolnego zakątka świata.

Nowa technologia DirectScreenTransfer zastosowana w Radmin wykorzystuje sterownik wideo działający w trybie jądra systemu, co pozwala na zwiększenie szybkości przechwytywania do setek aktualizacji ekranu na sekundę. Specjalne funkcje optymalizacji połączeń o niskiej przepustowości umożliwiają komfortową pracę nawet przy połączeniach modemowych lub GPRS.

Osoby poszukujące rozwiązania do zdalnego dostępu powinny również zapoznać się z oprogramowaniem AnyDesk. Producent zaimplementował nową i wy­daj­ną me­to­dę trans­mi­sji ob­ra­zu, za­pro­jek­to­wa­ną spe­cjal­nie dla gra­ficz­nych in­ter­fej­sów ob­słu­gi.

Any­Desk dostępny jest w wersji Lite, która przeznaczona jest na maksymalnie jedno stanowisko robocze. Bardziej wymagający użytkownicy powinni postawić na wersję Professional gdzie liczba stanowisk jest nielimitowana.

Na które narzędzie postawić?

- Przed zakupem licencji warto przeanalizować funkcje poszczególnych wersji dostępnych produktów i dopasować je do własnych preferencji. Inne narzędzia będą potrzebne osobie świadczącej zdalnie pomoc techniczną klientom, a inne administratorowi firmowej sieci - komentuje Krzysztof Kuźmińczuk, specjalista ds. sprzedaży oprogramowania w sklepie Vebo.pl.

Co z użytkownikami domowymi?

W przypadku oprogramowania dla biznesu trzeba liczyć się z kosztami zakupu licencji. Na szczęście niektórzy producenci zostawiają otwartą furtkę dla użytkowników domowych dostarczając swoje rozwiązania w modelu freemium. TeamViewer jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich wykorzystujących go do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Kolejny darmowy program stanowiący alternatywę dla TeamViewera jest Splashtop. Co ważne, narzędzie jest darmowe do użytku domowego na maksymalnie 5 komputerach. Wśród zalet Splashtop warto wymienić możliwość zarządzania komputerem z systemem Windows lub Mac bezpośrednio z urządzenia mobilnego (Android lub iOS).

Równie ciekawym narzędziem, które dostępne jest za darmo jest Pulpit zdalny Chrome. Oprogramowanie od Google umożliwia dostęp do innych komputerów przez internet. Co ciekawe, rozwiązanie rozwijane jest jako dodatek do przeglądarki Chrome.