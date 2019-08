Zbyt ciekawskie aplikacje. Uwaga na prywatność w sieci!

Pocztówka z przyszłości

Aplikacja FaceApp została wydana w 2017 roku, ale już sama jej nazwa może być myląca - ani firma ani sama aplikacja nie jest powiązana z Facebookiem. FaceApp w wersji na iOS i Android należy do rosyjskiej firmy Wireless Lab, a aplikacja pozwala przesłać selfie, a następnie manipulować nim, zmieniając wyraz twarzy, wiek, a nawet płeć użytkownika. Aplikacja zawiera algorytmy korzystające ze sztucznej inteligencji a wyniki modyfikacji są bardzo przekonujące. Niewinna zabawa? Nie do końca.

Filtr starzenia był dostępny wkrótce ukazaniu się aplikacji, jednak o narzędziu zrobiło się głośno dopiero niedawno. Ktoś zauważył, że firma żąda pełnych praw do przetwarzanych zdjęć. Warunki są naprawdę drakońskie:

Udzielasz FaceApp wieczystej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, ogólnoświatowej, zbywalnej licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych, dystrybucję, publiczne wykonywanie i wyświetlanie twoich treści użytkownika, nazwy użytkownika lub podobizny we wszystkich znanych formatach i kanałach multimedialnych obecnie opracowanych lub opracowanych w przyszłości, bez roszczeń co do odszkodowania.

Najwięcej emocji wzbudza fragment mówiący o nieodwołalności praw...

Dyskusja wokół praw autorskich dotyczących FaceApp powinna uświadomić nam wszystkim, że czytanie umowy licencyjnej to konieczność. Najlepszym przykładem jest Facebook – warunki korzystania z portalu mówią, że każdy z nas jest właścicielem swoich treści, ale firma może wykorzystać Twoje zdjęcie wraz z danymi o innych działaniach podejmowanych na Facebooku, w tym z dowolnymi reklamami lub treściami sponsorowanymi. Facebook może udostępniać nasze zdjęcia osobom trzecim, w tym nieokreślonym dostawcom usług obsługujących portal. Każdy z nas może zakończyć umowę z Facebookiem poprzez usunięcie zdjęcia, ale może się ono nadal pojawiać, jeśli zostało udostępnione innym osobom, które go nie usunęły.

Zbyt ciekawska pogodynka i podstępna latarka

Innym ciekawym przykładem aplikacji w kontekście prywatności użytkowników jest Accuweather. Jej twórca stracił wielu użytkowników po tym, jak wyszło na jaw, że aplikacja wysyła dane o ich lokalizacji. Okazało się, że regulamin pozwalał aplikacji także zbierać informacje o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu – nawet informacje z urządzeń przystosowanych do noszenia na ciele. Aplikacja pogodowa mogła więc teoretycznie odczytywać puls i temperaturę ciała użytkownika. Po co aplikacji dostarczającej prognozę pogody nasze prywatne dane?

Podobnie, kiedy instalujemy program „latarka”, który żąda dostępu do naszej książki adresowej czy lokalizacji, powinniśmy pozostać czujni i jednak poszukać innej aplikacji. Warto kierować się zdrowym rozsądkiem i nie udzielać zgód instalacyjnych zbyt pochopnie, a także czytać umowy licencyjne

Na rynku są dostępne programy, które oceniają ryzyko związane z instalacją nowej aplikacji i wyświetlają czytelne podsumowanie o uprawnieniach, jakich żąda dana aplikacja.

Autor: Joanna Wziątek-Ładosz, Team Leader Sales Engineering w Sophos

Zdjęcie: Steve Johnson, Pexels