Zbliżeniowo już nie tylko kartą i telefonem

Niedawno firma Mastercard przeprowadziła badanie, z którego wynika, że 27% osób już jest gotowych na to, żeby płacić innymi urządzeniami niż telefony. Możliwe, że za chwilę dojdziemy do wniosku, że nawet sam telefon jest za duży i nie możemy czasami mieć go przy sobie. Przedmiotami, które będziemy mogli wygodnie wykorzystywać do płatności są za to zegarek, pierścionek czy breloczek, jak twierdzi Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju nowego biznesu w tej firmie.

Płacić zbliżeniowo zegarkiem zresztą w naszym kraju już się da, a konkretnie mogą to robić klienci jednego z polskich banków. To metoda płatności przeznaczona dla wszystkich, ale głównymi jej adresatami są osoby uprawiające sporty. Zaproponowane urządzenie będzie pamiętało PIN do czasu, kiedy je zdejmiemy.

Źródło: infoWire