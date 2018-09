Zbliżają się wybory samorządowe. Czego się dowiesz, co załatwisz przez internet

Głosowanie w miejscu rzeczywistego zamieszkania

Możesz głosować poza miejscem zameldowania, ale w miejscu swojego rzeczywistego stałego zamieszkania - czyli wpisać się do rejestru wyborców tam, gdzie rzeczywiście mieszkasz. Oznacza to, że nie będziesz już figurować w rejestrze wyborców zgodnym z zameldowaniem.

Do rejestru wyborców możesz dopisać się na 3. dzień roboczy przed wyborami (16 października). Najlepiej jednak złożyć wniosek jak najwcześniej - tym bardziej, że możesz to zrobić przez internet. Urząd ma obowiązek odpowiedzieć na twój wniosek (w przeciągu 3 dni).

Wszystko, czego potrzebujesz, to komputer z dostępem do internetu, Profil Zaufany i skan dowodu osobistego.

Głosowanie korespondencyjne

Osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną mogą głosować korespondencyjnie. Aby to zrobić, najpóźniej na 15 dni przed wyborami (6 października) należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Po przyjęciu wniosku przez urząd najpóźniej na 7 dni przed wyborami otrzymasz pocztą do rąk własnych pakiet wyborczy, który możesz wypełnić w domu.

Wszystko, czego potrzebujesz, to to komputer z dostępem do internetu, Profil Zaufany i skan orzeczenia o niepełnosprawności.



Urząd nie może odmówić zapewnienia ci głosowania korespondencyjnego. Zwróć jednak uwagę na dwie sytuacje:

Jeśli w twoim wniosku brakuje jakichś danych lub jest wypełniony niepoprawnie, otrzymasz z urzędu wezwanie do jego poprawienia. Masz na to tylko 1 dzień od otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz/poprawisz wniosku, urząd nie przyjmie twojego wniosku.

Urząd nie przyjmie twojego wniosku, jeśli masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania.

Jeśli jednak zamiast głosowania korespondencyjnego wolisz ustanowić pełnomocnika (prawo to przysługuje osobom powyżej 75 roku życia oraz niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym), trzeba załatwić to do 12 października 2018 roku. Nie można złożyć takiego wniosku przez internet - należy go złożyć (wraz z pisemną zgodą pełnomocnika) w urzędzie gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców. Pełnomocnik musi być wpisany do rejestru w tej samej gminie, a jeśli jest zameldowany gdzie indziej, do wniosku musisz dołączyć kopię zaświadczenie gminy o prawie do głosowania wydanego tej osobie.

Znajdź swój obwód

Przez internet wykonasz też bardzo prostą czynność - sprawdzisz, gdzie jest twój lokal wyborczy. Po prostu wejdź na odpowiednią podstronę serwisu Państwowej Komisji Wyborczej. Wybierz, kolejno klikając, odpowiednie województwo, powiat, gminę i miasto (w przypadku gmin miejskich, np. Gdańska, z powiatu przechodzisz od razu do miasta) - tutaj już znajdziesz listę obwodów, gdzie możesz odszukać swoją ulicę i swój lokal wyborczy.